Лавров прилетел на встречу ОБСЕ и заявил, что она "на краю пропасти"

Болгария отказала в открытии воздушного пространства в связи с присутствием на борту представителя российского МИД Марии Захаровой. "Так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя", — написала она в телеграме. Случившееся она назвала "злобной глупостью русофобов".

Лавров впервые участвует в таком заседании с начала широкомасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале прошлого года. Северная Македония и Греция согласилась открыть свое воздушное пространство для самолёта российской делегации. Ранее власти этих стран в рамках санкций из-за вторжения в Украину запретили российским самолетам входить в своё воздушное пространство.

В своём выступлении Лавров повторил тезисы Кремля о войне в Украине, а также пригрозил Молдове, заявив, что она может стать "следующей жертвой в развязанной Западом гибридной войне против России". Всем странам, где действуют, как он выразился западные эмиссары и фонды, по словам Лаврова, "стоит задуматься".

В своём выступлении Лавров сказал, что страны Запада "превращают ОБСЕ в придаток НАТО и Евросоюза " и заявил, что у него есть сомнения в необходимости "оживления" организации.

Захарова включена в санкционный список ЕС — как и Лавров. Однако относительно главы российского МИД Еврокомиссия дала разъяснение о том, что согласованный визит в Скопье не будет нарушением санкций.

Главы внешнеполитических ведомств стран Балтии и Украины в знак протеста против приезда Лаврова ранее отказались участвовать в заседании. Делегация Украины и, как сообщается, ещё ряда стран во время выступления главы МИД России покинула зал, а сам Лавров ушёл из зала после своего выступления.

Перед пленарным заседанием прошла встреча Лаврова с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом. В австрийском МИД уточнили, что встреча прошла по просьбе ОБСЕ — в Вене находится штаб-квартира этой организации. Обсуждались назначения на руководящие посты в ОБСЕ. Также Лавров встретился с главой МИД Армении — отношения Москвы и Еревана в последнее время существенно ухудшились — и министром иностранных дел Венгрии.