2024.11.29 07:09

Ландсбергис выразил поддержку грузинам после того, как власти страны отсрочили членство в ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

После того как Грузия объявила об отсрочке членства страны в Евросоюзе, на эту новость отреагировал временный глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис. Он выразил поддержку народу этой страны.

„Народ Грузии, вы – грузины, и вы настоящие европейцы. Никто у вас этого не отнимет“, - написал Ландсбергис в соцсети X.

„Хотя этот путь долгий и трудный, мы знаем, что вы не сдадитесь. Мы тоже не сдадимся“, - добавил он.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ заявил в четверг, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.

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