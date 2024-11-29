Ландсбергис выразил поддержку грузинам после того, как власти страны отсрочили членство в ЕС

„Народ Грузии, вы – грузины, и вы настоящие европейцы. Никто у вас этого не отнимет“, - написал Ландсбергис в соцсети X.
„Хотя этот путь долгий и трудный, мы знаем, что вы не сдадитесь. Мы тоже не сдадимся“, - добавил он.
Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ заявил в четверг, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.
В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.