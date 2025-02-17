Ландсбергис вернулся в большую политику? Новый пост бывшего министра

„Я рад сообщить, что сегодня мой первый день в качестве члена Консультативного совета Мюнхенской конференции по безопасности“, – сообщил Г. Ландсбергис в социальной сети X.
Консультативный совет заботится о качестве ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, других сопутствующих мероприятий и Мюнхенского доклада по безопасности, консультирует председателя конференции по вопросам принятия стратегических решений и развития партнерства.
В настоящее время в состав совета входят 19 членов, назначаемых председателем, видные политические и общественные деятели, в том числе бывший глава внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд и бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
В пятницу в Германии стартовала 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Мероприятие, считающееся одним из самых важных форумов по международной политике безопасности, продлится до воскресенья. Ожидается, что в нем примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и лидеров международных организаций.
Одна из важнейших тем конференции – война России в Украине. Также будут обсуждаться такие вопросы как непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке, европейская оборона, изменение климата, энергетическая безопасность, искусственный интеллект, конфликты в Демократической Республике Конго и Судане и др.