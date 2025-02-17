Ландсбергис вернулся в большую политику? Новый пост бывшего министра

В пятницу в Германии стартовала 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Мероприятие, считающееся одним из самых важных форумов по международной политике безопасности, продлится до воскресенья. Ожидается, что в нем примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и лидеров международных организаций.