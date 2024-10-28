Ландсбергис уходит с поста председателя СО-ХДЛ: уступает и полученный мандат депутата Сейма

„Результаты говорят сами за себя. (...) Активную работу в должности министра иностранных дел трудно совмещать с обязанностями председателя партии и возможностью эффективно руководить партией, особенно во время выборов. Это часть ответственности, которую я беру на себя. (...) Основной аргумент – это сигнал избирателя, как в Жалякальнисском округе, так и в многомандатном списке“, – пояснил политик.

„На дипломатическую службу вернуться не могу, закон предусматривает очень жесткие ограничения на то, когда она может быть восстановлена, для меня этот лимит прошел, наверное, 16 лет назад, поэтому я не вижу для этого никаких возможностей. Но мир широк и интересен, я думаю, он принесет разные возможности. У меня нет никаких планов, которые я мог бы назвать, но я не вижу, чтобы я делал что-то еще ценное, что не было бы связано с усилением Литвы“, – сказал он.