Ландсбергис уходит с поста председателя СО-ХДЛ: уступает и полученный мандат депутата Сейма

„Надо начать с важного заявления – сигнал избирателей вполне ясен, как для партии, так и для меня лично. Было бы неправильно не услышать этот сигнал. Услышав сигнал, к которому я отношусь очень серьезно, сегодня я принял решение уйти с поста председателя партии „Союз Отечества-Христианские демократы Литвы“. Сегодня во второй половине дня созывается заседание президиума, на котором мы продолжим обсуждение с нашими коллегами дальнейших практических шагов“, – сказал Г. Ландсбергис на поствыборной пресс-конференции в понедельник.
„Кроме того, я принимаю решение сделать перерыв в политической карьере и передать мандат, за что я очень благодарен избирателям, коллеге, находящемуся за чертой“, – отметил он.
По словам Г. Ландсбергиса, основной причиной его решения стали итоги выборов. Однако, отметил он, свою роль сыграл и негативный дискурс, связанный с семьей политика.
„Основная причина такого решения — итоги выборов, но я не могу игнорировать тот факт, что партия становится заложницей резко негативного дискурса, нарратива, связанного со мной или моей семьей. Я думаю, что партия должна свободно искать возможность, как трансформироваться, найти свой путь вперед, чтобы ее не отягощали вопросы, связанные с моей персоной (...), которые постоянно становятся частью предвыборной кампании или политической повестки дня“, – сказал министр иностранных дел.
Ближайшие планы неясны: понял, что должность министра трудносовместима с обязанностями председателя партии
По уверению консерватора, его ближайшие планы на будущее после окончания срока полномочий неясны и будут определяться „судьбой и временем“.
„Ближайшие планы с должностью министра иностранных дел, есть визиты, у нас есть задачи председательства в Европейском совете, которые необходимо завершить. Пока что горизонт ограничивается этой чертой. Дальнейшие планы расставит судьба и время“, – сказал Г. Ландсбергис.
„Что касается человека, стоящего за чертой, то он еще окончательно не определен, поэтому я не могу его назвать. Это выяснится после подсчета последних голосов“, – заявил он.
Уходящий лидер СО-ХДЛ пояснил, что он понимает, что его должность министра трудно совмещать с обязанностями председателя партии. Также, говоря о своих дальнейших планах, он отметил, что не сможет вернуться на дипломатическую службу.
„Результаты говорят сами за себя. (...) Активную работу в должности министра иностранных дел трудно совмещать с обязанностями председателя партии и возможностью эффективно руководить партией, особенно во время выборов. Это часть ответственности, которую я беру на себя. (...) Основной аргумент – это сигнал избирателя, как в Жалякальнисском округе, так и в многомандатном списке“, – пояснил политик.
„На дипломатическую службу вернуться не могу, закон предусматривает очень жесткие ограничения на то, когда она может быть восстановлена, для меня этот лимит прошел, наверное, 16 лет назад, поэтому я не вижу для этого никаких возможностей. Но мир широк и интересен, я думаю, он принесет разные возможности. У меня нет никаких планов, которые я мог бы назвать, но я не вижу, чтобы я делал что-то еще ценное, что не было бы связано с усилением Литвы“, – сказал он.
Председателем партии мог бы стать не один человек, он видит И. Шимоните
Говоря о будущем председателе СО-ХДЛ, Г. Ландсбергис заверил, что возглавить партию мог бы не один человек и борьба за эту должность будет конкурентной. На его взгляд, возможность стать председателем партии есть у премьер-министра Ингриды Шимоните.
„Я вижу партию, которая способна обеспечить конкурентную борьбу за дальнейшее лидерство.
Принятое решение о проведении открытых выборов в партии, чтобы мы могли пригласить к голосованию не только членов партии, это делает выборы более конкурентными, интересными, интересными для общественности, я не сомневаюсь, что этот процесс скоро начнется, он будет прозрачным и интересным“, – сказал глава литовской дипломатии.
„Возможных кандидатов на пост председателя много, процесс будет интересным и конкурентным. Вижу ли я председателем Ингриду Шимоните? Действительно так. (...) Но с этого момента я — всего лишь один голос“, — пояснил он.