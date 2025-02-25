2025.02.25 14:45

Ландсбергис: Трамп может согласиться с разделом мира между "тремя империями", но от этого выиграет Китай

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Президент США Дональд Трамп может согласиться с разделом мира между „тремя империями“, но от этого выиграет Китай, так считает бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По мнению Г. Ландсбергиса, мировоззрение Трампа – это „три империи, которые делят мир“, и самое главное, в чем им необходимо договориться, – „где проходят границы этих империй“.

По словам бывшего главы литовского МИДа, американского президента не особо волнует, где в Европе пройдут эти границы.

„Граница Российской империи может проходить через Донбасс, может проходить по украинско-польской границе или даже через центр Польши. Это просто владения империи, и где-то нужно провести черту. Чувствую, что это на самом деле может быть мировоззрением Трампа“, — сказал он.

По мнению Г. Ландсбергиса, это также означает, что Трампа „не волнует не только Украина“, его также не волнуют и страны-союзницы.

Экс-министр отметил, что с лидером такого типа мир сталкивается впервые.

„В истории не нахожу ни одного лидера, который мог бы сравниться с Трампом“, – подчеркнул Г. Ландсбергис.

Он также добавил, что Китаю теперь кажется, что США согласились на передел мира.

„У Трампа есть свои территориальные амбиции, о которых он заявил – это Гренландия, Панама, Канада. У России есть свои имперские амбиции – Украина, часть Европы, страны Балтии, наверное, кто-то еще. И у Китая тоже есть свои“, — сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, с точки зрения Китая все выглядит так: „Давайте возьмем и поделим мир на три, и каждый получит то, что ему важно“.

Издание напоминает, что Д. Трамп заявил, что не только ведет переговоры с Россией о прекращении войны в Украине, но и рассматривает „важные экономические сделки“.

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