Ландсбергис: Союзу отечества-Христианским демократам Литвы нужен решительный и мощный председатель

„Не хочу вмешиваться, но партии нужен решительный и мощный председатель“, – заявил В. Ландсбергис агентству Elta во вторник.
Принять участие в выборах председателя СО-ХДЛ решили: врио председателя СО-ХДЛ, вице-спикер Сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене, бывшие министры национальной обороны Лауринас Кащюнас и Арвидас Анушаускас, депутат Сейма Жигимантас Павилёнис и председатель Юрбаркского отделения партии Дайварас Рыбаковас.
Экс-премьер Ингрида Шимоните, получившая наибольшую поддержку – от 69 отделений партии –отказалась участвовать в борьбе за кресло лидера партии. Поэтому фаворитом на выборах СО-ХДЛ считается Л. Кащюнас, кандидатуру которого выдвинули 65 отделений партии. В поддержку Л. Кащюнаса в понедельник выступил и Ж. Павилёнис, который также участвует в выборах.
Голосование на открытых выборах председателя предусмотрено тремя способами: на дому по возрасту или состоянию здоровья смогут проголосовать только члены СО-ХДЛ, а онлайн и вживую – члены партии и иные лица, обладающие правом голоса.
Первый тур выборов председателя СО-ХДЛ состоится 9 февраля 2025 года, онлайн-голосование - 4-5 февраля 2025 г. Второй тур, при необходимости, состоится 23 февраля в 2025 года, онлайн-голосование – 18-19 февраля 2025 г.