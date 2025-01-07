Ландсбергис: Союзу отечества-Христианским демократам Литвы нужен решительный и мощный председатель

„Не хочу вмешиваться, но партии нужен решительный и мощный председатель“, – заявил В. Ландсбергис агентству Elta во вторник.

Экс-премьер Ингрида Шимоните, получившая наибольшую поддержку – от 69 отделений партии –отказалась участвовать в борьбе за кресло лидера партии. Поэтому фаворитом на выборах СО-ХДЛ считается Л. Кащюнас, кандидатуру которого выдвинули 65 отделений партии. В поддержку Л. Кащюнаса в понедельник выступил и Ж. Павилёнис, который также участвует в выборах.