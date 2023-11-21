Ландсбергис считает, что Россия мобилизует ресурсы для борьбы против НАТО

"Прозвучало так, как оно и есть. Никак иначе мягче я не смог бы сказать", - утверждает он.

Министр признал, что его предупреждения звучали зловеще. Однако, добавил он, он не может "мягче" охарактеризовать ситуацию в актуальном для Литвы геополитическом регионе.

"Вполне возможно, что мы увидим изменения в Украине. Я все время подчеркиваю, хотелось бы ошибаться. Я хотел бы иметь возможность сказать: извините, ситуация лучше. Но этого может и не случиться", - сказал журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

По его словам, именно неопределенность ситуации на украинском фронте заставляет говорить о шаткой безопасности Литвы и экзистенциальных угрозах.

"Мы видим, что Россия начала войну с 200 тыс. солдат, которые были сосредоточены возле Украины. Сегодня у России (войск) как минимум вдвое больше. Объявленные ими планы военной реформы, похоже, соответствуют действительности. Это не их традиционная пропаганда. Военная реформа направлена ​​против НАТО и нас", - сказал в интервью Г. Ландсбергис.

"Мы обязаны дискутировать и четко объяснить, что происходящая налоговая реформа, несмотря на отсутствие большой поддержки, также связана с нашей национальной безопасностью. Вопрос в том, сможем ли мы сплотиться для того, чтобы финансировать безопасность в той мере, чтобы достичь стратегических изменений", - пояснил Г. Ландсбергис.

"Да, нас защищает 5 статья, но это не должно быть фактором, побуждающим нас к апатии", - сказал политик.

"Я призываю найти решение. Год назад я, возможно, сам верил, что ситуация в Украине может быть иной (...). Наступает время, когда мы должны осознать, что два наших соседа не только не побеждены, но и имеют возможность восстановиться и продолжить свою борьбу. Вопрос в том, кто станет следующей мишенью", - сказал политик, отметив, что Литва не должна полагаться исключительно на гарантии 5 статьи НАТО.

"Географически мы находимся ближе всего к войне, исторически – пережили оккупацию со стороны тех же сил. Неостановленная Россия продолжит свою борьбу", - заявил политик, добавив, что, по его мнению, Россию так и не удалось остановить. "Я вижу, что ее не удается остановить", - сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, необходимо вернуться к идее всеобщей воинской обязанности.

"Идея всеобщего призыва никогда должна обсуждаться не абстрактно, когда-либо, а реалистично. Что для этого нужно, какие ресурсы, какая сплоченность. Вопрос в том, из чего мы это финансируем", - сказал Г. Ландсбергис.

Политик не стал вдаваться в уже сделанные оппозицией высказывания, якобы призывы министра кажутся странными. Как заявили политики, принадлежащие к меньшинству Сейма, вопрос можно задать и самому Г. Ландсбергу: что за последние годы сделали правящие, чтобы уменьшить подобные угрозы?

Лидер консерваторов не отреагировал на подобные высказывания. По его словам, он поднимает вопросы об угрозах Литве, поскольку на нем лежит ответственность не только как министра или лидера партии, но и как отца.

"Я хочу, чтобы мои дети жили в Литве в безопасности", - сказал он, добавив, что эти ожидания сопряжены с риском.

Свои опасения по поводу сложившейся ситуации он выразил в ходе интервью