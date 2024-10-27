Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой: желаю ответственного правительства

„Я думаю, было бы правильно поздравить социал-демократов. Действительно сильное выступление“, - сказал журналистам в воскресенье вечером Г. Ландсбергис.
„Я желаю ответственного правительства, ответственного подхода, я не сомневаюсь, что недостатка в этом нет“, - добавил он.
В связи с плохим результатом Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) на выборах в Сейм, председатель СО-ХДЛ признал, что видит и свою ответственность.
„Однозначно“, - лаконично ответил он на вопрос журналистов.
По предварительным данным, политик, существенно проигрывающий либералу Симонасу Кайрису в одномандатном избирательном округе Центр-Жалякальнис, заявил, что такого его личного выступления тоже можно было ожидать.
„Возможно, этого можно было ожидать. Большой травмы из-за этого нет. Поздравляю своего коллегу-члена Правительства – красивая победа, красивый поединок, почетный. Я могу только порадоваться за него“, - сказал он.
Не отвечает, рассматривает ли он возможность отказаться от мандата члена Сейма
На вопрос, рассматривает ли он сам возможность отказаться от мандата члена Сейма, выигранного по партийному списку, Г. Ландсбергис не дал прямого ответа на этот вопрос.
„Сейчас другие задачи. Сейчас позвольте договориться партии“, - сказал Г. Ландсбергис.
Партии придется сделать выводы
Лидер консерваторов также подчеркнул, что партии придется сделать выводы из-за неудачного выступления СО-ХДЛ на выборах в Сейм. По его словам, это будет сделано в ближайшее время.
„Партия, конечно, должна сделать выводы. Я думаю, что мы не будем долго откладывать созыв заседания президиума партии – думаю, что уже в эти дни. Необходимо оценить результаты, возможно, начать обсуждать извлеченные уроки“, - сказал председатель СО-ХДЛ.
На вопрос, могут ли быть перенесены назначенные на весну выборы председателя СО-ХДЛ на более раннюю дату, не исключил такой возможности.
„Наверное, мы обсудим это в партии“, - сказал он.