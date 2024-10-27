Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой: желаю ответственного правительства

По предварительным данным, политик, существенно проигрывающий либералу Симонасу Кайрису в одномандатном избирательном округе Центр-Жалякальнис, заявил, что такого его личного выступления тоже можно было ожидать.

В связи с плохим результатом Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) на выборах в Сейм, председатель СО-ХДЛ признал, что видит и свою ответственность.

„Я желаю ответственного правительства, ответственного подхода, я не сомневаюсь, что недостатка в этом нет“, - добавил он.

„Я думаю, было бы правильно поздравить социал-демократов. Действительно сильное выступление“, - сказал журналистам в воскресенье вечером Г. Ландсбергис.

„Возможно, этого можно было ожидать. Большой травмы из-за этого нет. Поздравляю своего коллегу-члена Правительства – красивая победа, красивый поединок, почетный. Я могу только порадоваться за него“, - сказал он.

Не отвечает, рассматривает ли он возможность отказаться от мандата члена Сейма

На вопрос, рассматривает ли он сам возможность отказаться от мандата члена Сейма, выигранного по партийному списку, Г. Ландсбергис не дал прямого ответа на этот вопрос.

„Сейчас другие задачи. Сейчас позвольте договориться партии“, - сказал Г. Ландсбергис.

Партии придется сделать выводы