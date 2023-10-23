Ландсбергис отправится с визитом в Сингапур, Индонезию и Вьетнам

В среду Г. Ландсбергис посетит Вьетнам, где встретится с премьер-министром Фам Минь Чином и министром иностранных дел Буй Тхань Соном. Сообщается, что во Вьетнаме министры иностранных дел подпишут меморандум о взаимопонимании по межведомственному сотрудничеству.

Министр также примет участие в Министерском форуме региональной программы Юго-Восточной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ожидается, что на мероприятии Г. Ландсбергис встретится с министром иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддха-Нукара.