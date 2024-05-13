Ландсбергис о выборах: результат премьера говорит о серьезном потенциале для успешных выборов в Сейм

"Несмотря на неблагоприятные прогнозы и отчаянную попытку всех оппонентов не допустить выхода премьера во второй тур, я считаю, что это действительно положительно настраивающий результат. После почти срока пребывания в правительстве, окруженного внутренними и геополитическими проблемами, Ингрида сохранила и сплотила электорат. Такой результат действительно говорит о серьезном потенциале для успешных выборов в Сейм", – сказал Г. Ландсбергис в комментарии представителя министра иностранных дел Паулины Левицките для Elta.
На прошедших в воскресенье президентских выборах в Литве действующий лидер страны Гитанас Науседа стал первым победителем выборов, набрав 44,19 проц. голосов избирателей. Второе место заняла премьер-министр И. Шимоните при поддержке 19,78 проц. избирателей.
Г. Ландсбергис о референдуме о сохранении гражданства: необходимо искать пути возвращения к этому вопросу
Между тем, давая оценку референдуму о сохранении литовского гражданства, который во второй раз завершился провалом, председатель СО-ХДЛ отметил, что политики должны искать пути возвращения к этому вопросу и пути его решения.
"Досадно, что не удалось. Активность граждан выше, чем на предыдущем референдуме, но все равно недостаточная. Планка очень высока и около 80 проц. явившихся должны были высказаться "за", чтобы было принято решение об изменении Конституции. Все-таки абсолютное большинство принявших участие в референдуме поддержало сохранение гражданства, поэтому необходимо искать пути возвращения к этому вопросу", – заявил Г. Ландсбергис.