Ландсбергис о снижении поддержки Украины: источники сочувствия и понимания иссякли

„Нам нужно дать понять нашим партнерам, что мы находимся на территории гибридных атак. Люди обеспокоены. И мы должны послать россиянам очень четкий сигнал о том, что существуют красные линии, которые они захотят пересекать (...), чтобы послать сигнал не только В. Путину, но и нашему народу. Что к этому относятся серьезно и мы думаем обо всех возможностях, как реагировать на такие случаи“, - сказал Ландсбергис во время встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.