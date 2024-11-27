Ландсбергис о снижении поддержки Украины: источники сочувствия и понимания иссякли

„Нам нужно дать понять нашим партнерам, что мы находимся на территории гибридных атак. Люди обеспокоены. И мы должны послать россиянам очень четкий сигнал о том, что существуют красные линии, которые они захотят пересекать (...), чтобы послать сигнал не только В. Путину, но и нашему народу. Что к этому относятся серьезно и мы думаем обо всех возможностях, как реагировать на такие случаи“, - сказал Ландсбергис во время встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.
В ходе визита в Таллинн глава литовской дипломатии также выразил обеспокоенность ситуацией в раздираемой войной Украине и вялостью партнеров.
„Проблема сейчас в том, что иссяк источник – источник сочувствия, источник понимания, источник действия – мы больше не получаем из него воды. Мы просто пытаемся зарыться в песок. Мы все больше смотрим внутрь, нас все больше заботят события внутри Союза. Мы должны перезагрузиться и создать новую стратегию победы“, - сказал Ландсбергис.
„Россия продолжает заниматься эскалацией своей агрессии, ничего не дожидаясь, и дождь из бомб над головами украинцев, к сожалению, превращается в ливень. Путин использует баллистические ракеты и продолжает вливать деньги в укрепление своей армии. Над нашими головами тоже нет голубого неба – гибридная война стала реальностью жизни“, - добавил и. о. министра иностранных дел.
Как указывает МИД, в ходе встречи министры рассмотрели вызовы безопасности региона Балтийского моря, сотрудничество в оказании помощи Украине в борьбе с российской агрессией, укрепление трансатлантических отношений и сотрудничество с другими партнерами по НАТО.