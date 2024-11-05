Ландсбергис о результатах выборов и отставке внука: "Он сделал для Литвы многое"

„Я говорил самому Габриэлюсу: ты не знаешь, что тебя ждет. Ты понимаешь, куда ты идешь? Не послушался. Я думаю, у него был некий идеализм, что есть возможность служить великому делу, и он служил, он сделал очень многое. Когда (ранее – ELTA) Литва была в Тихом океане, когда Литва была на Филиппинах, в Австралии, кто ее когда там слышал? Теперь Литву знают везде, она занимается мировой политикой“, – сказал он, добавив, что понимает решение Г. Ландсбергиса уйти с поста председателя СО-ХДЛ.