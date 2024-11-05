Ландсбергис о результатах выборов и отставке внука: "Он сделал для Литвы многое"

„Не думаю, что сейчас кризис, потому что вот такие результаты выборов. У этих результатов есть свои причины. Некоторые из них внутри самой партии, некоторые – извне, вокруг партии – на этой волне ненависти и реваншизма коммуны“, – сказал профессор в эфире радиопередачи LRT.
В любом случае, по его словам, партии консерваторов, занимавшей правящие позиции в Сейме уходящего созыва, удалось сделать очень многое.
„Партия сделала очень много важных дел“, – сказал почетный председатель СО-ХДЛ.
В. Ландсбергис положительно оценил работу своего внука в Министерстве иностранных дел. По словам профессора, Г. Ландсбергис, занимая эту должность, очень много сделал для Литвы и получил всеобщее признание на Западе.
„Я говорил самому Габриэлюсу: ты не знаешь, что тебя ждет. Ты понимаешь, куда ты идешь? Не послушался. Я думаю, у него был некий идеализм, что есть возможность служить великому делу, и он служил, он сделал очень многое. Когда (ранее – ELTA) Литва была в Тихом океане, когда Литва была на Филиппинах, в Австралии, кто ее когда там слышал? Теперь Литву знают везде, она занимается мировой политикой“, – сказал он, добавив, что понимает решение Г. Ландсбергиса уйти с поста председателя СО-ХДЛ.
„Сколько можно вывозить такую нагрузку и получать одну лишь грязь? В мире он уважаем, его высоко ценят, но в Литве – сплошная грязь и разжигание ненависти“, – заключил В. Ландсбергис.