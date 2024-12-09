Ландсбергис о бывшем однопартийце, подозреваемом в шпионаже: действия России такие же, как и всегда

„Действия России такие же, как и всегда. Чем глубже, чем больше проникнуть и чем больше разрушить. Ничего нового“, — заявил В. Ландсбергис агентству Elta в понедельник.

„Партия консерваторов должна им очень не нравиться. У них также имеются какие-нибудь диверсионные действия и в отношении партии консерваторов. Здесь тоже нет ничего удивительного“, – добавил он.

По мнению В. Ландсбергиса, СО-ХДЛ должна адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

„Партии следует разобраться как можно скорее – возможно, в тот же день“, – сказал он.