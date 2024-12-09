Ландсбергис о бывшем однопартийце, подозреваемом в шпионаже: действия России такие же, как и всегда

„Действия России такие же, как и всегда. Чем глубже, чем больше проникнуть и чем больше разрушить. Ничего нового“, — заявил В. Ландсбергис агентству Elta в понедельник.
„Партия консерваторов должна им очень не нравиться. У них также имеются какие-нибудь диверсионные действия и в отношении партии консерваторов. Здесь тоже нет ничего удивительного“, – добавил он.
По мнению В. Ландсбергиса, СО-ХДЛ должна адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию.
„Партии следует разобраться как можно скорее – возможно, в тот же день“, – сказал он.
„Должно быть очень четкое действие, и всё — избавиться. А там уж потом пусть правоохранительные органы разбираются“, – заключил профессор.
В понедельник старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. По его словам, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.
По словам прокурора, как установило следствие, гражданин, предположительно собиравший информацию в сотрудничестве с российским ГРУ, являлся членом партии Союза Отечества- Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).
Этот гражданин, как заявили в прокуратуре, также состоял в Союзе политзаключенных и ссыльных Литвы.
Подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.