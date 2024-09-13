2024.09.13 07:02

Ландсбергис на встрече с госсекретарем США: обещание США Литве – самый сильный гарант сдерживания России

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

У Литвы есть два соседа-агрессора – Россия и Беларусь, поэтому она может чувствовать себя в безопасности благодаря обещанию Соединенных Штатов Америки (США) разместить в стране американские военные силы, утверждает глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис.

„Пока Путин варварски опустошает Украину, обещание Америки о том, что любой, кто выберет Литву своим врагом, станет также врагом Соединенных Штатов Америки, остается сильнейшей гарантией сдерживания“, - сказал Г. Ландсбергис на встрече с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом в четверг.

Министр также отметил, что ход войны против Украины и сплоченность международного сообщества ради победы Украины является очень важным фактором обеспечения и поддержания безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

„Принципиально важным остается лидерство США в обеспечении военной и политической поддержки Украины, борющейся против агрессора. Мы не можем сомневаться в том, что сегодня рядом с Покровкой идет борьба не только за Украину, но и за свободу всего демократического мира. Победа Украины должна стать стратегическим приоритетом для всех нас“, - сказал он после встречи.

Кэмпбелл, обладающий обширным дипломатическим опытом, считается архитектором стратегии нынешней администрации США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это уже третья двусторонняя встреча Ландсбергиса и Кэмпбелла в этом году. Последний раз политики встречались в июле, когда министр находился с визитом в Вашингтоне.

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