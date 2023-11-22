Ландсбергис на встрече G7: ПВО для Украины и санкции для "Росатома"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис призывает Запад предоставить Украине системы ПВО и ввести санкции против российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", сообщило во вторник Министерство иностранных дел (МИД).

"Поставляя критически необходимое оборудование, Литва вносит свой вклад в восстановление энергетического сектора Украины. Однако не менее важно обеспечить адекватные средства для обеспечения безопасности инфраструктуры, поэтому решения о поставках систем ПВО должны приниматься незамедлительно", - подчеркнул министр иностранных дел на дистанционной встрече стран "большой семерки" и их партнеров (G7+).

По мнению Г. Ландсбергиса, для достижения долгосрочного и ощутимого эффекта не менее важны меры по сдерживанию России от дальнейших действий.

"Решения о включении "Росатома" и всей российской атомной энергетики в санкционные списки ЕС должны быть приняты незамедлительно", - добавил он.

Как указывает МИД, в ходе встречи обсуждались долгосрочные действия, которые помогут восстановить и модернизировать энергетическую инфраструктуру Украины, пострадавшую от атак России, а в будущем помогут обеспечить развитие современной экономики, основанной на возобновляемых источниках энергии.

По данным министерства, Литва является страной ЕС, которая поставила в Украину больше всего генераторов и трансформаторов электроэнергии.

Вместе с министрами иностранных дел стран G7+ во встрече также приняли участие глава дипломатии Украины Дмитрий Кулеба, представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии