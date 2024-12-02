Ландсбергис: Литва ввела санкции в отношении 11 грузинских политиков, им запрещено въезжать в страну

В числе других попавших под санкции лиц – министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, вице-министры ВД Шалва Бедоидзе, Иосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе, Георгий Бутхузи, заместитель директора отдела по особым делам Министерства внутренних дел Мирза Кезевадзе, директор отдела специальных операций Министерства внутренних дел Звиад Харазишвили, директор департамента Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Теймураз Купатадзе, заместитель директора Департамента специальных операций Министерства внутренних дел Милери Лагазаури и директор Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел Важа Сирадзе.

Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, этим людям запрещено въезжать в Литву из-за „ответственности за нарушения прав человека“.

О том, что страны Балтии ввели санкции Ландсберис сообщал в выходные дни.

„Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах“, - написал Г. Ландсбергис в социальной сети Х в воскресенье вечером.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.