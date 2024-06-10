Ландсбергис доволен результатами выборов в ЕП: избиратели оценили работу, проделанную правящими

"Мы благодарим избирателей за доверие и победу на этих выборах. Мы поздравляем обоих партнеров по коалиции с хорошими результатами и полученными мандатами. Это солидный результат как для нашей партии, так и для всей коалиции, а также хорошая оценка работы, проделанной правящей коалицией“, - в переданном комментарии утверждает председатель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы.
"Я также рад, что правоцентристские силы нашей политической семьи, представленные Европейской народной партией, победили как в Литве, так и во всем Евросоюзе. Важно, что во время войны России против Украины и одновременно против Европы избиратели оказали наибольшее доверие солидным, проверенным и проевропейским политическим силам“, - подчеркнул он.
После подсчета голосов на 1894 из 1895 избирательных участков Союз Отечества –Христианские демократы Литвы набрали 20,93 проц. голосов и получили 3 мандата в ЕП.
На втором месте – Социал-демократическая партия Литвы. Левая политическая сила получила 2 мандата, набрав 17,64 проц. голосов избирателей.
По одному мандату получили и Союз крестьян и зеленых Литвы, Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.