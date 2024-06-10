Ландсбергис доволен результатами выборов в ЕП: избиратели оценили работу, проделанную правящими

"Мы благодарим избирателей за доверие и победу на этих выборах. Мы поздравляем обоих партнеров по коалиции с хорошими результатами и полученными мандатами. Это солидный результат как для нашей партии, так и для всей коалиции, а также хорошая оценка работы, проделанной правящей коалицией“, - в переданном комментарии утверждает председатель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы.