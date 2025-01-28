2025.01.28 15:55

Ландсбергис: дни бегут, а Евросоюз молчит

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис удивлен, почему Евросоюз (ЕС) не отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, приведенного к присяге на прошлой неделе, относительно санкций против России. По мнению консерватора, экс-главы литовской дипломатии, роль Европы в международной политике всё ещё слишком тихая.

„На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум, что, если Россия не прекратит войну, он введет санкции и тарифы, которые разрушат российскую экономику. Это хороший шаг в правильном направлении, но, на мой взгляд, недостаточный. Украину нужно поддерживать еще больше, предоставить гарантии безопасности и решительную военную поддержку, чтобы В. Путин наконец серьезно отнесся к ситуации. Лишь после заявления Д. Трампа возникает вопрос, а где Европа. Присоединяемся к ультиматуму или нет? Дни бегут, а Евросоюз молчит“, – сказал Г. Ландсбергис в интервью Delfi.ee.

„Я бы предложил, по крайней мере, сказать да, и мы примкнем к таким мерам и поддерживаем их. Учитывая, что на нашем континенте проживает 450 млн человек, роль Европы на Западе слишком тихая“, – подчеркнул бывший министр.

В среду Д. Трамп пригрозил Путину „высокими налогами, тарифами и санкциями“, если тот откажется вести переговоры.

„Если не заключим „соглашения“ и не сделаем этого быстро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на всё, что Россия продает Соединенным Штатам и другим участвующим странам“, — заявил Д. Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Против России уже введено множество санкций, однако надежды Запада на то, что они приведут российскую экономику к краху, не оправдались.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии