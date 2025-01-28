Ландсбергис: дни бегут, а Евросоюз молчит

„На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум, что, если Россия не прекратит войну, он введет санкции и тарифы, которые разрушат российскую экономику. Это хороший шаг в правильном направлении, но, на мой взгляд, недостаточный. Украину нужно поддерживать еще больше, предоставить гарантии безопасности и решительную военную поддержку, чтобы В. Путин наконец серьезно отнесся к ситуации. Лишь после заявления Д. Трампа возникает вопрос, а где Европа. Присоединяемся к ультиматуму или нет? Дни бегут, а Евросоюз молчит“, – сказал Г. Ландсбергис в интервью Delfi.ee.