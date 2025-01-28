Ландсбергис: дни бегут, а Евросоюз молчит

„На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум, что, если Россия не прекратит войну, он введет санкции и тарифы, которые разрушат российскую экономику. Это хороший шаг в правильном направлении, но, на мой взгляд, недостаточный. Украину нужно поддерживать еще больше, предоставить гарантии безопасности и решительную военную поддержку, чтобы В. Путин наконец серьезно отнесся к ситуации. Лишь после заявления Д. Трампа возникает вопрос, а где Европа. Присоединяемся к ультиматуму или нет? Дни бегут, а Евросоюз молчит“, – сказал Г. Ландсбергис в интервью Delfi.ee.
„Я бы предложил, по крайней мере, сказать да, и мы примкнем к таким мерам и поддерживаем их. Учитывая, что на нашем континенте проживает 450 млн человек, роль Европы на Западе слишком тихая“, – подчеркнул бывший министр.
В среду Д. Трамп пригрозил Путину „высокими налогами, тарифами и санкциями“, если тот откажется вести переговоры.
„Если не заключим „соглашения“ и не сделаем этого быстро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на всё, что Россия продает Соединенным Штатам и другим участвующим странам“, — заявил Д. Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Против России уже введено множество санкций, однако надежды Запада на то, что они приведут российскую экономику к краху, не оправдались.