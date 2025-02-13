Ландсбергис: делегаты летят в Мюнхен не для переговоров, а для передачи плохих новостей Зеленскому

„Никакого членства в НАТО, никаких вооруженных сил? Такое ощущение, что мы бросаем Украину. Делегаты летят в Мюнхен не для переговоров, а чтобы передать Владимиру Зеленскому плохие новости“, - пишет Ландсбергис в аккаунте социальной сети Х.

По его словам, если в ходе конференции по безопасности будет заключен только краткосрочный мир, то эту встречу можно будет назвать вторым Мюнхенским сговором.

„Если принятое на конференции соглашение гарантирует мир только нашему поколению, то мы должны называть это вторым Мюнхеном“, - добавил он.