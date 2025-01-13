Ландсбергис: было бы огромной ошибкой переименовать представительство Тайваня

Г. Ландсбергис, который в настоящее время впервые находится на Тайване, намерен встретиться с президентом Лай Циндэ и получить награду за свой вклад в развитие более тесных отношений между Литвой и Тайванем.
Перед отъездом из Литвы Г. Ландсбергису в ходе интервью информационному агентству CNA был задан вопрос о том, что, по имеющимся данным, Китай оказывает давление на правительство его страны с целью переименования Тайваньского представительства в Вильнюсе. Г. Ландсбергис заявил, что, несмотря на требования Пекина, правительство Литвы уже некоторое время сопротивляется по этому вопросу, который является „суверенным решением“ Литвы и „делом принципа“.
По мнению Г. Ландсбергиса, было бы огромной ошибкой, если бы новое правительство Литвы уступило требованиям Пекина изменить нынешнее название. „Это было бы огромной ошибкой, и было бы трудно представить, как продолжать успешно развивать отношения между Тайбэем и Литвой“, – заявил он.
Г. Ландсбергис заявил, что полностью признает, что „это больше, чем название. Это часть идентичности (Тайваня)“.