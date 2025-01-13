Ландсбергис: было бы огромной ошибкой переименовать представительство Тайваня

Г. Ландсбергис, который в настоящее время впервые находится на Тайване, намерен встретиться с президентом Лай Циндэ и получить награду за свой вклад в развитие более тесных отношений между Литвой и Тайванем.

Перед отъездом из Литвы Г. Ландсбергису в ходе интервью информационному агентству CNA был задан вопрос о том, что, по имеющимся данным, Китай оказывает давление на правительство его страны с целью переименования Тайваньского представительства в Вильнюсе. Г. Ландсбергис заявил, что, несмотря на требования Пекина, правительство Литвы уже некоторое время сопротивляется по этому вопросу, который является „суверенным решением“ Литвы и „делом принципа“.