2024.09.24 14:04

Ландсбергис: без настоящих перемен в Беларуси о смягчении санкций не может быть и речи

 
Рита Батурина
ru.DELFI.lt
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис
ФОТО: URM

В ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вместе с другими европейскими политиками обсудил вопрос освобождения белорусских политзаключенных и режим Александра Лукашенко. Г. Ландсбергис подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация с правами человека в этой стране не изменится, о смягчении санкций не может быть и речи.

"Беларусь все больше становится похожей на тюрьму, и пока там не начнутся настоящие перемены, ни о каком смягчении санкций не может быть и речи", – заявил министр в Нью-Йорке.

По его мнению, освобождение А. Лукашенко нескольких заключенных просто создает иллюзию сотрудничества с Западом, которая не отражает реальной ситуации в стране.

"Каждый раз, по мере приближения выборов в Беларуси, режим Лукашенко предпринимает бутафорные шаги и каждый раз освобождает несколько политзаключенных, чтобы создать иллюзию сотрудничества с Западом. Надеюсь, что на этот раз мы не допустим ошибку и не поддадимся иллюзии, ведь в белорусских тюрьмах – сотни политических людей, ставших заложниками режима Лукашенко, которых диктатор в очередной раз попытается обменять на смягчение санкций и отмену изоляции", — заявил Г. Ландсбергис.

Как сообщает МИД, в ходе мероприятия лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская ознакомила с ухудшающейся ситуацией с правами человека в Беларуси и призвала собравшихся представителей стран продолжать политику непризнания Лукашенко и его режима, а также брать пример с Литвы – „чемпионки по демократии, защищающей демократические силы Беларуси от репрессий и укрепляющей нас“.

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