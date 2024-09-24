Ландсбергис: без настоящих перемен в Беларуси о смягчении санкций не может быть и речи

"Беларусь все больше становится похожей на тюрьму, и пока там не начнутся настоящие перемены, ни о каком смягчении санкций не может быть и речи", – заявил министр в Нью-Йорке.

По его мнению, освобождение А. Лукашенко нескольких заключенных просто создает иллюзию сотрудничества с Западом, которая не отражает реальной ситуации в стране.

"Каждый раз, по мере приближения выборов в Беларуси, режим Лукашенко предпринимает бутафорные шаги и каждый раз освобождает несколько политзаключенных, чтобы создать иллюзию сотрудничества с Западом. Надеюсь, что на этот раз мы не допустим ошибку и не поддадимся иллюзии, ведь в белорусских тюрьмах – сотни политических людей, ставших заложниками режима Лукашенко, которых диктатор в очередной раз попытается обменять на смягчение санкций и отмену изоляции", — заявил Г. Ландсбергис.