Ландсбергис: антисемитски настроенные советники президента втайне надеются на выбор подобных себе

„Я должен задать вопрос – не стали ли мы в Литве лунатиками, борясь с путинизмом и хамством? Несколько последних недель я пытался поднимать в Литве проблему растущего радикализма. Знаете, какой обычно была реакция? Просили не говорить на эту тему“, – сказал Ландсбергис.
„Небольшая волна беспокойства в обществе появилась только после выборов в Европарламент – антисемитские, антиукраинские и пророссийские политические силы показали, что они поднимаются на поверхность. А каков наш ответ? Молчание? Почему молчат важнейшие ведомства в Литве?“, – поднимал вопросы политик.
Он критиковал и президентскую службу. По словам политика, люди из команды Науседы втайне надеются на выбор Жемайтайтиса, который славится антисемитскими высказываниями.
„Антисемитски настроенные советники президента втайне надеются на выбор подобных себе. Это словно искупило бы их вину. Вот видите – люди голосуют за Жемайтайтиса, премьер назначает его министром, значит, видимо, в антисемитизме нет ничего плохого. Такой вот господин Томкус когда-то, возможно, желая скрыть свое сотрудничество с советской разведкой, на страницах своей газеты, напечатал сотни фамилий, скорее всего – ни в чем неповинных людей, в их числе и свою фамилию вписал – якобы все они сотрудничали с КГБ. В массе легче затеряться. Может, был, а, может, и нет“, – сказал Ландсбергис.
„Трудно не заметить параллель между советником президента, написавшим серию мерзких текстов, „прессой Томкуса“ и пытающимся попасть в парламент Жемайтайтисом, нарушившим клятву депутата. Может, это такой план – среди жемайтайтисов сложно выделить чей антисемитизм хуже. И господин Науседа, как Гинденбург тех времен, убежден, что, быть может. Жемайтайтис - не так уж и плох. А что в этом плохого, если он попадет в состав правительства. Главное, не говорить об этом вслух“, – сказал лидер консерваторов.
Политик порадоваться, „отрезвлением“ социал-демократов, но заметил, что об угрозе антисемитизма должны говорить все политические силы.
„Я рад и поздравляю, что после замечаний международных партнеров „проснулись“ наши социал-демократы. Но голосов должно стать больше. Должны говорить все политические силы“, – заметил Ландсбергис.
Напомним, что соцдемы Литвы изменили свою позицию в отношении коалиции с партией Жемайтайтиса. Несколько недель назад Вилия Блинкявичюте, лидер литовских соцдемов, заявила, что с трудом себе представляет совместную работу с партией „Заря Немана“, которую возглавляет Жемайтайтис (ранее соцдемы не исключали такой возможности). Блинкявичюте отметила, что своим поведением Жемайтайтис перешел все границы.
Президент Науседа упоминал, что антисемитские высказывания Жемайтайтиса и вероятность, что партия такого политика может пройти в парламент, получили оценку за рубежом – глава страны назвал реакцию одного из важнейших партнеров Литвы - Германию.
Путин - Хам, которого окрыляет безнаказанность
Ландсбергис на съезде консерваторов сказал, что президент России Владимир Путин - это Хам, которого окрыляет безнаказанность и неспособность партнеров оказать сопротивление.
„Путин – Хам, нарушающий международные правила, надругавшийся над миром правил. А окрыляет его безнаказанность. Не будет Гааги. Что там Гаага... Украине приходится бороться за свое право дать сдачи. Реакция Запада на войну в Украине показывает – Хамом быть выгодно“, – сказал он.
„Если не остановить, Путин пойдет дальше и взрастит новых Хамов в других частях света. Разве мы этого не видим? Речь идет о поликризисном мире – много кризисов в одно время. Что за ними кроется? Такие же маленькие путины - Хамы. Если их не остановить, мы рискуем получить больших, чем Путин, с большими замашками – перекроить мир на свой лад“, – сказал политик.
По его словам, за то, что развелось столько диктаторов, в ответе и международные организации, которые не пресекли тому путь.
„Диктаторы не рождаются в вакууме. Они появляются в подходящей среде, которая терпима к ним, не останавливает их тогда, когда их власть не бывает абсолютной, обычно – во время крупных экономических, социальных перемен, когда учреждения – например, международные организации, организации справедливости и силы демонстрируют слабость, когда молчит и смиряется политическая, бизнес, правоохранительная и культурная элита. Диктаторы начинают восставать намного раньше, до событий, которые потом становятся частью учебников по истории“, – сказал Ландсбергис.
Он подчеркнул, что в создавшейся ситуации отчасти виновато и ослабление НАТО в 2018 г.
По словам Ландсбергиса, и Европа в свое время выбрала путь не замечать перемен в России, поэтому сейчас остается решать проблему последствий.
„Может, это была такая тактика, может, решение, но мы видели, что все в России едет вниз, у нас была возможность пресечь все тогда, когда это началось, но мы решили - не стоит. Может, в силу меркантильных причин - будем торговать, может, в силу ценностных - может, удастся договориться, наконец. Но это был сознательный выбор“, – сказал председатель консерваторов.