Ландсбергис: антисемитски настроенные советники президента втайне надеются на выбор подобных себе

„Антисемитски настроенные советники президента втайне надеются на выбор подобных себе. Это словно искупило бы их вину. Вот видите – люди голосуют за Жемайтайтиса, премьер назначает его министром, значит, видимо, в антисемитизме нет ничего плохого. Такой вот господин Томкус когда-то, возможно, желая скрыть свое сотрудничество с советской разведкой, на страницах своей газеты, напечатал сотни фамилий, скорее всего – ни в чем неповинных людей, в их числе и свою фамилию вписал – якобы все они сотрудничали с КГБ. В массе легче затеряться. Может, был, а, может, и нет“, – сказал Ландсбергис.