Курт Волкер: не ответив Путину, мы фактически поощрили его продолжать

- Я думаю, что с вице-президентом Харрис, если она будет избрана президентом, вы увидите продолжение той же политики, что и при Байдене, что в некотором смысле хорошо, потому что Украине была оказана большая поддержка. Но это и плохо, потому что это часть, это политика, приоритетом которой является избежание эскалации. Мы не спешили с предоставлением помощи. Мы ввели ограничения на эту помощь, которые ограничивают способность Украины реально защищать себя. Так что картина неоднозначная, но, честно говоря, не самая лучшая. Если президент Трамп продолжит ту же политику, мы не знаем, что он будет делать. Он встретился с президентом Зеленским в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Он сказал, что мир должен быть, но быть справедливым. И он сказал, что скажет Путину, что тот должен прекратить войну. А ранее он говорил, что если Путин не прекратит войну, то он снимет все ограничения и предоставит Украине все необходимое оружие. Сейчас мы не знаем наверняка, что именно сделает Трамп. Только то, что он будет принимать решение по ходу дела. Но я думаю, что с Трампом существует большая неопределенность, что может быть полезно, особенно если это создаст некоторую неуверенность в сознании Путина, тогда как в нынешних условиях Путин чувствует себя вполне комфортно и будет продолжать нападать.