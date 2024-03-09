Кулеба: Украине нужны поставки оружия и боеприпасов без ограничений

"Стратегия помощи Украине по каплям больше не работает. Если все будет продолжаться так, как сейчас, то добром не закончится ни для кого", — заявил глава украинской дипломатии журналистам в пятницу.

"Неограниченные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов необходимы Украине для победы над Россией", — добавил он.

После встречи со своими балтийскими и французскими коллегами он подчеркнул, что эпоха мира в Европе закончилась.

"Слабые решения — больше войны, сильные решения — конец войны. Это очень просто", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что эти сильные решения обсуждались в Париже в конце февраля. Тогда, после встречи стран, поддерживающих Украину, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки западных войск в Украину нельзя исключать.