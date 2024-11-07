Комитеты ЕП одобрили кандидатуру Кубилюса на пост еврокомиссара: что сказал бывший премьер Литвы евродепутатам?

Кандидат на пост комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса отметил, что пока трудно предсказать, какой будет политика новой администрации США. Однако можно предположить, что в ближайшие годы Соединенные Штаты будут все больше сосредотачиваться на стратегических вызовах со стороны Китая. По его мнению, такие долгосрочные изменения требуют, чтобы оборонные структуры ЕС становились все более самостоятельными.

Кубилюс обратил внимание на то, что государства-члены ЕС по-прежнему недостаточно вкладывают средства в оборону, и этот „хронический недостаток инвестиций“ негативно сказывается на военной готовности блока. По его мнению, оборонный потенциал ЕС отстает и не способен обеспечить готовность к войне. Кандидат на пост комиссара по вопросам обороны и космоса пояснил, что Россия и Китай значительно увеличили свои оборонные бюджеты, которые теперь превышают расходы всех 27 стран ЕС за последние годы. Он полагает, что к 2029 году Россия будет тратить на военные нужды больше, чем все страны ЕС вместе взятые.