Кубилюс: Остановить Путина можно только танками и беспилотниками, а не Белой книгой

„В первый день, как только мы опубликовали Белую книгу, я сам сказал, что мы должны понимать, что мы не остановим Путина, просто зачитывая ее ему и размахивая ею. Самая важная работа еще впереди. Потому что остановить его мы можем только реальными цифрами нашей продукции – танками и беспилотниками“, – заявил А. Кубилюс в Сейме в четверг.
„Сегодня главное – позаботиться о наших военных и материальных возможностях обороны и перейти от периода размышлений к периоду реализации и выполнения конкретной работы“, - сказал он.
По словам еврокомиссара, весь альянс НАТО значительно отстает от России как по масштабам производства оружия, так и по инвестициям. По его словам, расходы Кремля на войну в Украине в настоящее время превышают все средства, которые Альянс выделяет на оборону.
„Сегодня мы столкнулись с ситуацией, о которой постоянно говорит генеральный секретарь НАТО М. Рютте, – за 3 месяца Россия производит больше оружия, чем все страны НАТО, включая США, Великобританию, Канаду и Евросоюз, за год“, - заявил А. Кубилюс.
„В этом году Россия потратит на войну больше, по паритету покупательной способности, чем все страны НАТО потратят на оборону“, - сказал он.
Также, по словам еврокомиссара, укрепление оборонной промышленности ЕС позволит думать о дальнейших шагах, таких как создание общеевропейской армии.
„Многие спрашивают, почему в книге не говорится о европейской армии, обо всей архитектуре безопасности. Моя позиция ясна – давайте дадим ответ, как мы будем укреплять материальные возможности. И тогда мы ответим на эти вопросы“, - подчеркнул еврокомиссар.
На прошлой неделе Еврокомиссия представила так называемую Белую книгу по европейской обороне „Готовность 2030“. В ней государствам-членам Европейского союза предлагается предоставить кредиты на сумму до 150 млрд евро.
Комиссия также представила амбициозный пакет документов по обороне в рамках плана ReArm Europe. Он предоставляет государствам-членам ЕС финансовые рычаги для стимулирования инвестиций в оборонный потенциал.
План ReArm Europe укрепляет обороноспособность всей Европы с помощью новых финансовых инструментов, а Белая книга излагает новый подход к обороне и определяет потребности в инвестициях.