Кубилюс: Остановить Путина можно только танками и беспилотниками, а не Белой книгой

„В первый день, как только мы опубликовали Белую книгу, я сам сказал, что мы должны понимать, что мы не остановим Путина, просто зачитывая ее ему и размахивая ею. Самая важная работа еще впереди. Потому что остановить его мы можем только реальными цифрами нашей продукции – танками и беспилотниками“, – заявил А. Кубилюс в Сейме в четверг.