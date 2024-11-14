Кубилюс о будущем СО-ХДЛ: Ландсбергис мог бы сыграть важную роль в возрождении партии

„Первый момент – что лидер партии уходит в отставку после поражения на выборах, в этом нет ничего нового. Зачастую партийные лидеры делают то же самое и в других демократических странах. Это решение каждого лидера – или отступить и таким образом открыть дверь переменам в партии, или попытаться продолжить поиск путей, как помочь партии восстановиться и т. д. Тут этот выбор всегда имеет схожий характер, но обычно это личный выбор лидеров“, – заявил в четверг А. Кубилюс в эфире радиостанции Žinių radijas.