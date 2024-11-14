2024.11.14 09:59

Кубилюс о будущем СО-ХДЛ: Ландсбергис мог бы сыграть важную роль в возрождении партии

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Как уверяет бывший председатель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), еврокомиссар Андрюс Кубилюс, решение Габриэлюса Ландсбергиса уйти с поста лидера консерваторов после поражения на выборах в Сейм является естественным. Несмотря на это, по словам экс-премьера, будь он на месте уходящего министра иностранных дел, он бы остался работать в Сейме и не стал отказываться от своего мандата.

„Первый момент – что лидер партии уходит в отставку после поражения на выборах, в этом нет ничего нового. Зачастую партийные лидеры делают то же самое и в других демократических странах. Это решение каждого лидера – или отступить и таким образом открыть дверь переменам в партии, или попытаться продолжить поиск путей, как помочь партии восстановиться и т. д. Тут этот выбор всегда имеет схожий характер, но обычно это личный выбор лидеров“, – заявил в четверг А. Кубилюс в эфире радиостанции Žinių radijas.

„В этом месте решение Габриэлюса уйти в отставку является естественным, мне нечего критиковать. Была ли необходимость в уходе из Сейма? Это уже другой вопрос. Я бы не делал такого шага“, – не скрывал он.

По мнению А. Кубилюса, Г. Ландсбергис мог бы внести свой вклад в восстановление СО-ХДЛ, оставаясь в Сейме.

„Был бы новый лидер. Но Габриэлюс, у которого на самом деле большой потенциал в политике, действительно проделал бы очень много важной работы – в том числе в поиске путей, как партии восстановиться“, – отметил политик, подчеркнув, что восстановление партии, возможно, будет нелегким.

„Не говорю, что будет очень легко восстановиться. Много различных перемен происходит в самом обществе, в партии есть всевозможные изменения. Найти наиболее эффективный способ восстановления общественного доверия – это достаточно сложная задача“, – заключил А. Кубилюс.

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