Кубилюс о будущем СО-ХДЛ: Ландсбергис мог бы сыграть важную роль в возрождении партии

„Первый момент – что лидер партии уходит в отставку после поражения на выборах, в этом нет ничего нового. Зачастую партийные лидеры делают то же самое и в других демократических странах. Это решение каждого лидера – или отступить и таким образом открыть дверь переменам в партии, или попытаться продолжить поиск путей, как помочь партии восстановиться и т. д. Тут этот выбор всегда имеет схожий характер, но обычно это личный выбор лидеров“, – заявил в четверг А. Кубилюс в эфире радиостанции Žinių radijas.
„В этом месте решение Габриэлюса уйти в отставку является естественным, мне нечего критиковать. Была ли необходимость в уходе из Сейма? Это уже другой вопрос. Я бы не делал такого шага“, – не скрывал он.
По мнению А. Кубилюса, Г. Ландсбергис мог бы внести свой вклад в восстановление СО-ХДЛ, оставаясь в Сейме.
„Был бы новый лидер. Но Габриэлюс, у которого на самом деле большой потенциал в политике, действительно проделал бы очень много важной работы – в том числе в поиске путей, как партии восстановиться“, – отметил политик, подчеркнув, что восстановление партии, возможно, будет нелегким.
„Не говорю, что будет очень легко восстановиться. Много различных перемен происходит в самом обществе, в партии есть всевозможные изменения. Найти наиболее эффективный способ восстановления общественного доверия – это достаточно сложная задача“, – заключил А. Кубилюс.