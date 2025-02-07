Кризис в коалиции: Гентвилас призывает избавиться от Жемайтайтиса

„Сразу был мой совет и совет других – ну не суйте руки туда, где будет вонять. Очень хотели всунуть. (…) Расстаться (советую – ELTA), черт возьми, распрощаться с Жемайтайтисом, пока Жемайтайтис не распрощался с вами. Он, поверьте, распрощается в тот же день, когда это будет выгодно ему, а не демократам и социал-демократам“, – сказал Э. Гентвилас в эфире радиостанции Žinių radijas.
„Поэтому, если правящие сейчас хотят дождаться дня Х, который будет выгоден Жемайтайтису, то пусть зевают и ждут“, – подчеркивает он.
Однако представитель Движения либералов подчеркивает, что, если социал-демократы найдут в себе волю исключить „Зарю Немана“ из коалиции, он готов поддержать коалицию по важным вопросам.
„Если остается коалиция демократов и социал-демократов, с которой мы договариваемся поддерживать нормальные решения, я готов сделать это, не будучи в этой коалиции. Сегодня не хочется встревать“, — сказал он.
Президент в отчаянии мечется, пытаясь заткнуть Р. Жемайтайтиса
Э. Гентвилас также высказался об изменившейся риторике президента Гитанаса Науседы в отношении Р. Жемайтайтиса. По его словам, долгое время питая надежду на то, что риторику лидера „неманцев“ удастся обуздать, теперь глава государства в отчаянии мечется.
„Президент в отчаянии мечется, что тут надо сказать, чтобы заткнуть этого Жемайтайтиса или скинуть с себя этот покров греха. Потому что, давайте признаемся, Офис президента тоже грешен. Кто-то назвал их четвертым партнером коалиции, я назвал их – повитухой Правительственного роддома. То с удовольствием собрав такую коалицию, теперь им придется каяться и копаться в том, что Жемайтайтис накидывает“, – сказал либерал.
„Это была бессмысленная, безнадежная уверенность в том, что Жемайтайтис заткнется. И если Офис президента искренне этого хотел, то я им искренне сочувствую. Они не понимали, с кем будут иметь дело“, – отметил Э. Гентвилас.
Однако политик уверяет, что не считает правильным и заявление президента о том, что Р. Жемайтайтиса следует судить за его высказывания.
„Не говорю, что вчерашнее замечание президента о скамье подсудимых действительно политкорректно. Это может звучать как своего рода запугивание с позиции власти, зная, что президент является тем человеком, который назначает судей“, – подчеркнул депутат.
Президент Г. Науседа в четверг заявил, что Р. Жемайтайтис, искажая представленные предложения по финансированию обороны, запугивает людей. Глава государства отметил, что за это политику может грозить уголовная ответственность.
„Подобные заявления – очень серьезные заявления, они действительно вызывают большую путаницу и здесь, в Литве, с запугиванием людей. Потому что то, что делается, запугивание людей. А за это, помимо прочего, грозит уголовная ответственность, если, например, подобная чушь и ее распространение вызовут панику среди вкладчиков. Господин Жемайтайтис за такие речи должен сесть на скамью подсудимых“, – заявил Г. Науседа журналистам в Электренай в четверг.
В свою очередь Р. Жемайтайтис парировал, что подобные заявления лидера страны можно расценивать как политическое преследование.