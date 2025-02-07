Кризис в коалиции: Гентвилас призывает избавиться от Жемайтайтиса

„Сразу был мой совет и совет других – ну не суйте руки туда, где будет вонять. Очень хотели всунуть. (…) Расстаться (советую – ELTA), черт возьми, распрощаться с Жемайтайтисом, пока Жемайтайтис не распрощался с вами. Он, поверьте, распрощается в тот же день, когда это будет выгодно ему, а не демократам и социал-демократам“, – сказал Э. Гентвилас в эфире радиостанции Žinių radijas.