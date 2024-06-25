Критика со стороны президента в адрес Навицкене: как так получилось, что не министр виновата, а окружение

„Здесь, уважаемые, я собирался поставить точку. К сожалению, последние события не позволяют сделать это. Как получилось, что мы опустили планку связей с бизнесом настолько низко, что, когда факт поездки с человеком с криминальным прошлым становится достоянием общественности, всё, что способны сказать, так это давно неслыханное „министр не виновата, виновато окружение“, – заявил Г. Науседа, завершая выступление с ежегодным докладом в Сейме.