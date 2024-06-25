2024.06.25 13:23

Критика со стороны президента в адрес Навицкене: как так получилось, что не министр виновата, а окружение

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Гитанас Науседа и Моника Навицкене
Гитанас Науседа и Моника Навицкене
ФОТО: Delfi

Выступая с пятым ежегодным докладом в Сейме, президент Гитанас Науседа не пожалел критики в адрес ушедшей в отставку Моники Навицкене. Глава государства отметил, что планка стандартов прозрачности и связей с бизнесом установлена ​​на очень низком уровне. По словам президента, удивляет и то, что даже после того, как всплыл факт поездки М. Навицкене частным бортом, принадлежащим Вильгельмасу Германасу, раннее отбывавшим лишение свободы за мошенничество, звучит фраза „виновато окружение“.

„Здесь, уважаемые, я собирался поставить точку. К сожалению, последние события не позволяют сделать это. Как получилось, что мы опустили планку связей с бизнесом настолько низко, что, когда факт поездки с человеком с криминальным прошлым становится достоянием общественности, всё, что способны сказать, так это давно неслыханное „министр не виновата, виновато окружение“, – заявил Г. Науседа, завершая выступление с ежегодным докладом в Сейме.

„Или, что еще хуже, как так получилось, что компании с сомнительной репутацией и связями удается доминировать на рынке биллинга госсектора довольно долгое время? На эти вопросы придется ответить. Важно, чтобы эти ответы не исказили предстоящие выборы“, – завершил свое послание президент.

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