По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления лиц, поддерживающих агрессию России, не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, поскольку могут способствовать межэтнической напряженности в обществе.

После 2014 года Брегович неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Также он публично выражал поддержку стране-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие Запад сообщения, отмечает LTV. Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации, а также участвовала в различных пропагандистских мероприятиях России.