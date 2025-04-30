Кристина Орбакайте объявлена персоной нон-грата в Латвии

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис („Новое Единство“) объяснил решение включить обоих музыкантов в „черный список“ опасениями со стороны спецслужб.
По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления лиц, поддерживающих агрессию России, не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, поскольку могут способствовать межэтнической напряженности в обществе.
После 2014 года Брегович неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Также он публично выражал поддержку стране-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие Запад сообщения, отмечает LTV. Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации, а также участвовала в различных пропагандистских мероприятиях России.
Оба музыканта планировали концерты в Латвии этим летом. Агентство LETA отмечает, что на оба концерта по-прежнему можно приобрести билеты.
Служба госбезопасности и Министерство внутренних дел призывают организаторов мероприятий тщательно оценивать приглашенных артистов. Если артист выступает в России или на оккупированных ею территориях Украины, это считается поддержкой агрессии России и военных преступлений.