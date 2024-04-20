"Крестьяне" предлагают на три года вернуть льготный НДС для сектора общественного питания

Указано, что цель предложения – повышение доходов бюджета, снижение "тени", создание новых рабочих мест, повышение числа плательщиков НДС, поощрение потребления и расширения туристического сектора, сохранение привлекательности сектора общепита и обеспечения роста минимальной зарплаты. А также защита от роста цен на услуги общепита для социально уязвимых групп – детей, больных, пожилых людей в домах опеки.

Авторы поправок отмечают, что после того, как был отменен льготный НДС, цены в ресторанах, кафе, школьных столовых, больницах и домах престарелых выросли на 15-20%.