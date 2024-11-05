2024.11.05 17:27

"Крестьяне" надеются войти в коалицию с социал-демократами после переговоров

 
ru.DELFI.lt
ELTA

После встречи с Социал-демократической партией Литвы (СДПЛ) „крестьяне“ надеются работать в новой правящей коалиции, говорит лидер фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Аушрине Норкене.

„Действительно так (планируем работать в коалиции – ELTA)“, – заявила А. Норкене журналистам в Сейме во вторник после встречи с СДПЛ.

В свою очередь, председатель Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис, который во вторник также встретился с социал-демократами, утверждает, что выразил свои предпочтения относительно потенциальных партнеров по коалиции. По его словам, будущие коллеги правящего большинства услышали их ожидания.

Заседавшее на прошлой неделе правление Союза демократов „Во имя Литвы“ приняло решение продолжить переговоры с социал-демократами о формировании будущего правящего большинства. Партия также выставила соответствующие условия относительно потенциальных партнеров по коалиции, которым, по словам председателя С. Сквернялиса, Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) не соответствует.

Тем не менее, лидер демократов воздержался от ответа на вопрос, были ли названы „крестьяне“ в числе нежелательных партий. По мнению политика, это станет известно только после того, как социал-демократы завершат переговорный процесс со всеми политическими силами.

ELTA напоминает, что на фоне продолжающихся дискуссий о будущей правящей коалиции, во вторник переговорная группа СДПЛ встретилась с представителями Союза демократов „Во имя Литвы“. Встреча с СКЗЛ была запланирована на вторую половину дня.

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