2024.11.08 14:02

"Крест добрососедства" вручен Ландсбергису за поддержку беларусов и международную солидарность

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Г. Ландсбергис удостоен высшей награды демократических сил Беларуси
Г. Ландсбергис удостоен высшей награды демократических сил Беларуси
ФОТО: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

На прошедшем на этой неделе в Вильнюсе „Форуме будущего демократии“ лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вручила министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису „Крест добрососедства“ – высшую награду демократических сил Беларуси, сообщает МИД.

„Вы твердо стояли вместе с белорусами в минуту угнетения и стали нашим голосом на международной арене. Вы дали нам больше, чем надежду – вы вселили в нас уверенность. Вы поддержали Украину, когда многие были готовы сдаться, вы продолжаете повторять, что Украина должна победить. И Украина победит“, - сказала С. Тихановская, награждая министра.

Как указывает МИД, Крестом добрососедства ранее были награждены председатель Европарламента Роберта Метсола, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, бывший посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир.

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