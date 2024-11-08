"Крест добрососедства" вручен Ландсбергису за поддержку беларусов и международную солидарность

„Вы твердо стояли вместе с белорусами в минуту угнетения и стали нашим голосом на международной арене. Вы дали нам больше, чем надежду – вы вселили в нас уверенность. Вы поддержали Украину, когда многие были готовы сдаться, вы продолжаете повторять, что Украина должна победить. И Украина победит“, - сказала С. Тихановская, награждая министра.