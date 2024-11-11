"Кремлевский смрад и фашистский привкус": Грибаускайте обрушилась с критикой на коалицию соцдемов

„Неужели социал-демократы действительно согласны быть вовлеченными в такие ловушки формирования правительства? Такая коалиция уже наносит непоправимый репутационный ущерб в глазах наших партнеров – ЕС и НАТО. Интересы государства и безопасность Литвы в нынешней геополитической обстановке должны стать главными аргументами при формировании правящей коалиции. И таких вариантов даже несколько“, – подчеркивает Д. Грибаускайте.

Она отмечает, что эта сформированная коалиция уже наносит Литве ущерб на международной арене.

„Я призываю социал-демократов опомниться. Я всегда считала Социал-демократическую партию партией принципиально ответственных политиков. К сожалению, я не могу рассматривать ныне сформированную коалицию как что-то иное, как коалицию кремлевского смрада с привкусом фашистских коричневорубашечников“, – пишет Д. Грибаускайте в своем аккаунте в Facebook.

„Еще не приступив к работе, не превращайте свою впечатляющую победу на выборах в пепел“, — добавляет она.

ELTA напоминает, что в субботу Совет социал-демократов утвердил коалиционное соглашение с союзом демократов „Во имя Литвы“ во главе с С. Сквернялисом и партией „Заря Немана“, председатель которой Р. Жемайтайтис обвиняется в антисемитизме.

Коалиция их трех вышеупомянутых политических обеспечила себе уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.