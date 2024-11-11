"Кремлевский смрад и фашистский привкус": Грибаускайте обрушилась с критикой на коалицию соцдемов

„Я призываю социал-демократов опомниться. Я всегда считала Социал-демократическую партию партией принципиально ответственных политиков. К сожалению, я не могу рассматривать ныне сформированную коалицию как что-то иное, как коалицию кремлевского смрада с привкусом фашистских коричневорубашечников“, – пишет Д. Грибаускайте в своем аккаунте в Facebook.
Она отмечает, что эта сформированная коалиция уже наносит Литве ущерб на международной арене.
„Неужели социал-демократы действительно согласны быть вовлеченными в такие ловушки формирования правительства? Такая коалиция уже наносит непоправимый репутационный ущерб в глазах наших партнеров – ЕС и НАТО. Интересы государства и безопасность Литвы в нынешней геополитической обстановке должны стать главными аргументами при формировании правящей коалиции. И таких вариантов даже несколько“, – подчеркивает Д. Грибаускайте.
„Еще не приступив к работе, не превращайте свою впечатляющую победу на выборах в пепел“, — добавляет она.
ELTA напоминает, что в субботу Совет социал-демократов утвердил коалиционное соглашение с союзом демократов „Во имя Литвы“ во главе с С. Сквернялисом и партией „Заря Немана“, председатель которой Р. Жемайтайтис обвиняется в антисемитизме.
Коалиция их трех вышеупомянутых политических обеспечила себе уверенное большинство в новом Сейме – 86 мандатов из 141.
Между тем, социал-демократы, обещавшие перед выборами не вступать в коалицию с „Зарей Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, чьи антисемитские высказывания вызвали широкий общественный резонанс, из-за изменившегося своего решения подверглись критике со стороны общественности и зарубежных партнеров. Критику и свою позицию по поводу данного решения высказали политики Германии, Польши и США.