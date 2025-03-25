Кремль отказался раскрывать содержание переговоров с США

Содержание многочасовых переговоров между российской и американской делегациями , прошедших в Эр-Рияде 24 марта, не будет раскрыто. „Речь идет о технических переговорах, с погружением в детали“, - заявил во вторник, 25 марта, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков . По этой причине общественность не будет проинформирована о ходе дискуссий, добавил он.

По словам Пескова, Москва и Вашингтон проинформированы об итогах встречи, сейчас власти двух стран их анализируют. Данные контакты будут продолжены, однако конкретные сроки пока не определены, уточнил он.

Карасин заявил о непростом, но полезном диалоге

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде, заявил о „насыщенном, непростом, но весьма полезном“ диалоге. „Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации“, - заявил он ТАСС. Кроме того, Карасин указал, что к дальнейшим российско-американским переговорам будут привлечены другие страны, а также ООН.