Координационный совет всеобщей обороны обсудил роль литовской диаспоры во время военного положения

„Основные уроки, которые мы могли бы перенести в Литву, - чрезвычайно важно сообщать о потребностях государственных институтов – четко называть то, что нужно подвергшейся нападению стране и институтам от диаспоры или других государств. Также важно сейчас проанализировать действие российской пропаганды и дезинформации против Литвы в западных странах. Кроме того, мы можем поучиться партнерству городов“, - подчеркнула она.