Координационный совет всеобщей обороны обсудил роль литовской диаспоры во время военного положения

„В этом формате продолжается работа по укреплению всеобщей обороны государства. (...) В ходе встречи мы рассмотрели проводимую работу, которая предусмотрена для самоуправлений, министерств и организаций разных уровней в Плане государственной обороны, также были затронуты темы роли союзников во всеобщей обороне Литвы“, - сказал Т. Годляускас на пресс-конференции, состоявшейся в Офисе президента в четверг.
„Также были рассмотрены совместные усилия государственных учреждений в обеспечении контроля за перемещением жителей, переселением, эвакуацией“, - добавил он.
Уделено внимание роли диаспоры во время военного положения.
По словам Т. Годляускаса, возглавлявший совет президент Гитанас Науседа подчеркнул, что реализация Плана государственной обороны набирает обороты.
„Совет принципиально согласился, что межведомственная координация, выстраивание связей между организациями – это успех на пути ко всеобщности, к совместным скоординированным действиям. Президент подчеркнул, что все действия должны быть конкретными, а все задачи должны перерасти во вполне конкретный результат“, - сказал на конференции советник главы государства по вопросам национальной безопасности.
„Мы также говорили об уроках, извлеченных Всемирной литовской общиной у украинской диаспоры, и их роли в нынешней войне – как мы можем адаптировать это, чему мы можем научиться“, - сказал он.
В свою очередь, представитель Всемирной литовской общины Ирма Петрайтите-Лукшене указала, что основная цель – ознакомить диаспору в каждой зарубежной стране с ее возможной ролью в случае войны.
„Война России против Украины показала, насколько важна поддержка всего общества для атакуемой страны. Поддержка общества не только на территории подвергшейся нападению страны, защищаясь, но и действуя за пределами этой страны“, - заявила И. Петрайтите-Лукшене на конференции, состоявшейся после заседания совета.
„Это именно мобилизация обществ других стран (в которых живут граждане, мигрировавшие из государства – ELTA), как в данном случае, для поддержки Украины“, - пояснила она.
По словам представителя Всемирной литовской общины, литовская диаспора наметила три направления, в которых она могла бы внести свой вклад во всеобщую оборону государства.
„Мы пытаемся определить, чему мы можем научиться у Украины. Основными направлениями действий являются поддержка общественности зарубежного государства, то есть политическая поддержка, информационное поле, привлечение СМИ и тому подобное. А также – эвакуация пострадавших, управление материальными ресурсами“, - сказала И. Петрайтите-Лукшене.
„Основные уроки, которые мы могли бы перенести в Литву, - чрезвычайно важно сообщать о потребностях государственных институтов – четко называть то, что нужно подвергшейся нападению стране и институтам от диаспоры или других государств. Также важно сейчас проанализировать действие российской пропаганды и дезинформации против Литвы в западных странах. Кроме того, мы можем поучиться партнерству городов“, - подчеркнула она.
Обсуждалось взаимодействие органов самоуправления и военной комендатуры
Т. Годляускас отметил, что по итогам встречи было решено поделиться полученным опытом на муниципальном уровне. По его словам, одним из хороших примеров является Укмергское районное самоуправление.
„Этому муниципалитету удалось реализовать и обеспечить безопасную среду, координировать действия с вооруженными силами и государственными институтами, чтобы обеспечить возможность мобилизационных процессов“, - сказал советник главы страны.
Директор администрации Укмергского района Инга Прачкайлле отметила, что для полной подготовки потребуется время.
„Нашей целью в этой работе было именно создание взаимодействия с военной комендатурой. (...) Важно идентифицировать средства и ресурсы, необходимые для обеспечения всеобщей обороны, определить жизненно важные объекты, их защиту, участников, которые могут быть вовлечены во всеобщую оборону. Мы много работали над поставленными перед нами эвакуационными задачами. Конечно, впереди еще много работы“, - сказала директор администрации самоуправления.
Национальный координационный совет всеобщей обороны представляет собой консультативно-экспертную группу представителей государства и общества, которая рассматривает реализацию целей, изложенных в Плане государственной обороны, а также подготовку запланированных мероприятий и участников.
План, утвержденный Государственным советом обороны в ноябре прошлого года, предусматривает семь основных направлений, каждое из которых содержит около 30 задач, в том числе роль отдельных граждан и организаций в обороне страны в случае войны.
План преследует три основные цели – побудить граждан и предприятия активно искать свое место в обороне государства, дать четкие ответы относительно форм их участия в национальной обороне и завершить „архитектуру иерархии документов“.