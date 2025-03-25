Контролер Сейма: в прошлом году в Литве увеличилось число жертв торговли людьми

„По сравнению с предыдущими годами, увеличилось количество лиц, признанных жертвами торговли людьми. (В 2024 году) было 25 человек. Если сравнивать с позапрошлым годом, то это на десять больше. Однако количество начатых предварительных расследований было аналогичным – в позапрошлом году их было 13, а в прошлом году – 14“, – сказала Э. Леонайте на пресс-конференции в парламенте во вторник.

„Если посмотреть в мировом масштабе, то в европейском и центральноазиатском регионе преобладает торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации. Однако в Литве почти все выявленные случаи были связаны с трудовой эксплуатацией. Абсолютное большинство жертв составляли мужчины, в основном из стран Центральной Азии. Практически во всех случаях их эксплуатировали в транспортном секторе, точнее, в перевозках на большие расстояния, в грузовых перевозках. Были также случаи эксплуатации в строительном секторе, пару случаев – преступные деяния по эксплуатации, когда литовских граждан вывозили за границу для совершения мелких краж или попрошайничества“, – сказала она.