Контролер Сейма: в прошлом году в Литве увеличилось число жертв торговли людьми

„По сравнению с предыдущими годами, увеличилось количество лиц, признанных жертвами торговли людьми. (В 2024 году) было 25 человек. Если сравнивать с позапрошлым годом, то это на десять больше. Однако количество начатых предварительных расследований было аналогичным – в позапрошлом году их было 13, а в прошлом году – 14“, – сказала Э. Леонайте на пресс-конференции в парламенте во вторник.
„Если посмотреть в мировом масштабе, то в европейском и центральноазиатском регионе преобладает торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации. Однако в Литве почти все выявленные случаи были связаны с трудовой эксплуатацией. Абсолютное большинство жертв составляли мужчины, в основном из стран Центральной Азии. Практически во всех случаях их эксплуатировали в транспортном секторе, точнее, в перевозках на большие расстояния, в грузовых перевозках. Были также случаи эксплуатации в строительном секторе, пару случаев – преступные деяния по эксплуатации, когда литовских граждан вывозили за границу для совершения мелких краж или попрошайничества“, – сказала она.
Однако, по словам госслужащего, есть мнение, что торговля людьми в Литве происходит и с целью сексуальной эксплуатации. Однако, по ее словам, пострадавшие просто боятся об этом сообщить.
„Это не значит, что официальная статистика охватывает всю реальность жизни. (...) Действительно трудно поверить, что (в Литве - ELTA) нет эксплуатации в сексуальных целях. По предварительным оценкам, это может быть связано с тем, что иногда, возможно, проще наказать женщину за занятие проституцией, чем вникать во весь контекст того, что за этим стоит“, – заявила контролер на пресс-конференции.
„Также наблюдается большое недоверие потерпевших к нашей правоохранительной системе, особенно если они сталкиваются с угрозами со стороны сутенеров, торговцев. Действительно были случаи, когда заявления забирали, говоря, что это было полностью личное решение“, – сказала Э. Леонайте.
С 1 января этого года контролерам Сейма поручено проводить мониторинг борьбы с торговлей людьми в Литве.