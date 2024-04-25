Конституционный суд Литвы: Жемайтайтис нарушил присягу депутата Сейма

"Действия депутата Сейма Литовской Республики Ремигиюса Жемайтайтиса (...) противоречат Конституции Литовской Республики. Этими действиями депутат Сейма Литовской Республики Ремигиюс Жемайтайтис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию Литовской Республики", – говорится в заключении КС, обнародованном председателем КС Гинтарасом Годой.
Данное заключение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.
Представляя аргументы, председатель КС Г. Года отметил, что высказывания Р. Жемайтайтиса в социальных сетях отличаются языком ненависти, направленным против евреев.
"Подобные унижающими человеческое достоинство определениями, цитатами, как и высказываниями, возбуждающими взаимную нетерпимость между лицами, принадлежащими к отдельным национальным общинам, а также высказыванием, принижающим трагедию Холокоста, демонстрируется ненависть к группе лиц, выделяемых по признаку национальной принадлежности", – сказал председатель КС.
По мнению КС, тот факт, что Р. Жемайтайтис систематически распространял разжигающие ненависть высказывания, говорит о том, что депутат Сейма действовал так, обдумав свои действия.
"Депутат Сейма, как представитель народа, выражая свои взгляды и убеждения, распространяя информацию, должен действовать в интересах народа и государства, основывать свои действия на уважении Конституции", – пояснил Г. Года.
"Учитывая все это, Конституционный Суд пришел к выводу, что депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис, распространяя информацию уничижительного, высмеивающего и, следовательно, унижающего человеческое достоинство содержания, демонстрирующую ненависть к отдельным лицам по признаку их национальности, нарушил закрепленный в преамбуле Конституции императив соблюдения национального порядка, (... ) присягу депутата Сейма", – продолжил председатель КС.
После решения суда парламент должен принять решение об аннулировании депутатского мандата Р. Жемайтайтиса. Однако Р. Жемайтайтис уверяет, что сам уйдет из Сейма.
Конституционный Суд принял вопрос Р. Жемайтайтиса к рассмотрению после того, как парламент принял решение начать процедуру импичмента Р. Жемайтайтиса.
По мнению специальной парламентской следственной комиссии, Р. Жемайтайтис в 2023 году в социальной сети Facebook и средствах общественной информации публиковал антисемитские, разжигающие национальную рознь посты и такими действиями, предположительно, нарушил присягу депутата Сейма и грубо нарушил Конституцию.