Конституционный суд Литвы: Жемайтайтис нарушил присягу депутата Сейма

"Подобные унижающими человеческое достоинство определениями, цитатами, как и высказываниями, возбуждающими взаимную нетерпимость между лицами, принадлежащими к отдельным национальным общинам, а также высказыванием, принижающим трагедию Холокоста, демонстрируется ненависть к группе лиц, выделяемых по признаку национальной принадлежности", – сказал председатель КС.

Представляя аргументы, председатель КС Г. Года отметил, что высказывания Р. Жемайтайтиса в социальных сетях отличаются языком ненависти, направленным против евреев.

"Действия депутата Сейма Литовской Республики Ремигиюса Жемайтайтиса (...) противоречат Конституции Литовской Республики. Этими действиями депутат Сейма Литовской Республики Ремигиюс Жемайтайтис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию Литовской Республики", – говорится в заключении КС, обнародованном председателем КС Гинтарасом Годой.

По мнению КС, тот факт, что Р. Жемайтайтис систематически распространял разжигающие ненависть высказывания, говорит о том, что депутат Сейма действовал так, обдумав свои действия.

"Депутат Сейма, как представитель народа, выражая свои взгляды и убеждения, распространяя информацию, должен действовать в интересах народа и государства, основывать свои действия на уважении Конституции", – пояснил Г. Года.