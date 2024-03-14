Конституционный суд Литвы: Стамбульская конвенция не противоречит Конституции

Ранее Президентура, оценивая перспективу нагнетающей страсти в обществе Стамбульской конвенции, указывала, что этот документ был внесен в Сейм на ратификацию еще во время предыдущей каденции, поэтому, по ее мнению, вопрос находится в руках парламентарии.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в 2011 году. Литва подписала этот документ в июне 2013 года, но Сейм до сих пор не ратифицировал конвенцию.