Консерваторы выбирают лидера списка на выборах в Сейм: Ландсбергис предлагает Шимоните

"Я повторил, что лучше всего это может сделать премьер Шимоните", - сказал журналистам Ландсбергис во вторник вечером после заседания президиума СО-ХДЛ.
На вопрос, нет ли в рядах президиума СО-ХДЛ других мнений, Ландсбергис заверил, что не слышал никаких возражений против подобных рассуждений.
"Другого мнения не было. Но опять же, не было необходимости решать сейчас. До заседания совета, на котором мы должны окончательно утвердить порядок и определиться с составом списка, осталось две недели", - сказал он.
"Председатель имеет прерогативу либо участвовать сам, либо представить совету другого (члена), который возглавит список. Я не хотел делать это единолично, (...) никаких возражений против такого мнения я не услышал", - добавил он.
Он не видит себя в позиции лидера списка, но в списке кандидатов в Сейм он есть
Ландсбергис заверил, что "не видит возможности" повести список на выборах в Сейм. По его словам, это должны сделать члены партии, которые в следующем году будут претендовать на пост председателя партии.
"Предстоящие выборы председателя партии требуют нового начала. И это (возглавить список в Сейм) должны сделать другие люди или те, кто также будет претендовать на должность председателя партии", - сказал Ландсбергис.
"Было бы сложно возглавить список, а затем уйти с поста председателя партии", - добавил он.
Глава СО-ХДЛ не раскрыл, означает ли такая позиция политика и выражаемая поддержка ИШмоните как лидеру будущего списка в Сейм, что Ландсбергис считает ее фаворитом на пост лидера консерваторов.
"Пока рано об этом спрашивать. В любом случае, на данном этапе, я думаю, она самая сильная фигура, которая смогла собрать голоса на президентских выборах и, главное, нести флаг партии", - сказал он.
Сам Ландсбергис говорит, что партия выдвигает его кандидатуру в каунасском Жалякальнисском одномандатном округе, а также он есть в алфавитном списке, который будет рейтингован после заседания президиума.
Всего в представленном для рейтингования списке – около 200 фамилий консерваторов, в окончательном списке многомандатного округа будет 141 фамилия.
Окончательный лидер списка СО-ХДЛ и кандидаты будут утверждены на заседании совета СО-ХДЛ, которое запланировано на 16 июня.
Оценил итоги президентских выборов – назвал ситуацию успешной
На заседании президиума СО-ХДЛ также обсуждались состоявшиеся в воскресенье президентские выборы. По мнению Ландсбергиса, ситуация сложилась успешно, и результаты показывают, что консерваторы не понесли серьезных потерь.
"Я рад, что Президиум единогласно оценил, что ситуацию, сложившуюся после выборов, можно считать успешной для партии. Опять же, эта четверть избирателей (...) показывает, что у нас не было отсева или потерь. Это очень важная весть", - сказал политик.
"Думаю, что все мы могли ясно и объективно оценить себя, что мы сделали все, что могли, и находимся в хорошей стартовой позиции к выборам в Сейм", - заключил председатель партии.
Напомним, что во вторник президиум СО-ХДЛ обсудил политическую ситуацию и порядок формирования списка кандидатов от партии на выборах в Сейм в многомандатном округе.
Выборы в Сейм пройдут в октябре 2024 года.