Консерваторы тратили деньги на политическую рекламу еще до утверждения списка на выборы в Сейм

Среди тех, кто инвестировал средства в политическую рекламу в партии, – руководитель предвыборного штаба партии Миндаугас Линге (1040 евро), а также министр финансов Гинтаре Скайсте (73 евро), министр внутренних дел Агне Билотайте (36 евро), депутаты Сейма Пауле Кузьмицкене (1040 евро), Айсте Гедвилене (1040 евро), Аудронюс Ажубалис (775 евро).
„У кандидатов имелись различные опции, как проводить свою агитацию – это бесплатная реклама в социальных сетях, а также информация о кандидатах, рассылаемая ими как членам партии, так и зарегистрированным лицам (...), кандидаты также могли рассылать обращения, письма членам партии по обычной почте“, – сообщил агентству Elta исполнительный секретарь СО-ХДЛ Мартинас Превялис.
„Как и любая политическая реклама, эта политическая реклама оплачивается со счета политической кампании как политическая реклама в порядке, установленном Главной избирательной комиссией (ГИК) – кандидаты перечисляют пожертвования на счет партии“, – сообщил он.
На свои личные деньги письма однопартийцам рассылали Андрюс Купчинскас, Антанас Матулас, Агнета Ладек, Арвидас Поцюс, Эдмундас Пупинис, Даля Асанавичюте, Валдас Ракутис, Арнольдас Абрамавичюс, Андрюс Вишняускас, Раса Петраускене, Витаутас Кернагис, Юстинас Урбанавичюс, Аудрюс Петрошюс, Мартинас Превялис, Паулюс Лукшявичюс, Дайва Ульбинайте, Антанас Чепононис. Чуть больше 18 евро на политическую рекламу выделили Адрияна Филинайте, Раса Дуобайте-Бумблене, Антанас Янкунас.
В свою очередь, давний член партии Арвидас Анушаускас, который решил не вкладывать личные средства в политическую саморекламу в партии, подчеркнул, что возможность представиться однопартийцам более актуальна для менее известных политиков.
„Думаю, что те люди, которые в списке от районов и менее известны, менее заметны, у них, видимо, есть потребность представиться“, – сказал А. Анушаускас.
„С другой стороны, коллеги-депутаты Сейма также видят возможность перед избирательной кампанией в Сейм представиться своим потенциальным избирателям“, – добавил он.
Перечисленные политиками средства будут задекларированы в списке жертвователей политической кампании и обнародованы в установленном порядке в течение 10 дней.