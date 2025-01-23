Консерваторы Сейма обратились в Службу инспектора по журналистской этике по поводу изданных в России атласов

В жалобе, поданной в Службу, утверждается, что ответственность за появление в книжном магазине не подлежащей публикации информации должны нести не только издатели, но и сам книжный магазин, поскольку он распространяет потенциально не подлежащую публикации информацию, которая запрещена законом.
По словам депутата Дали Асанавичюте, в данном конкретном случае неустановление ответственности распространителя создало бы вредоносный прецедент, поскольку образовавшаяся лазейка позволила бы враждебным нам государствам свободно распространять дезинформацию и военную пропаганду на территории Литвы.
„Уму непостижимо, как в условиях войны в Украине и открытой угрозы России странам НАТО российская дезинформация и военная пропаганда распространяются в самом центре нашей столицы. Необходимо понимать, что Россия использует подобные инструменты для влияния на народ Литвы, создавая с их помощью пятую колонну в нашем государстве. В настоящее время Россия находит лазейки для распространения дезинформации и подстрекательства нашего общества“, - заявила политик, инициировавшая жалобу.
На этой неделе портал LRT.lt сообщил, что в книжном магазине Knygų pasaulis продаются карты, на которых Крым, аннексированный Москвой, и даже некоторые районы восточной Украины изображены как фактические территории Российской Федерации.
По словам компании Knygų pasaulis, которая занимается продажей таких карт, российские атласы пользуются спросом, книжный магазин также отмечает, что распространение этих карт не нарушает закон.
Однако, как указывает LRT, ни один из этих атласов не дает объяснения тому, как Крым, Донецкая, Луганская, а также части Запорожской и Херсонской областей стали регионами России.
Информации о том, что эти карты, как сообщает LRT, вводят в заблуждение, нет ни на полке, ни на этикетке. Книжный магазин принадлежит компании (ЗАО) Grifnus.
В 2014 году Россия аннексировала Крым, а в 2022 году развязала полномасштабную войну, в ходе которой оккупировала часть территорий восточной Украины.