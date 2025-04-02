Консерваторы предлагают усилить преподавание литовского языка в школах нацменьшинств

„Пакет комплексный, видимо, решающий и давние проблемы, на которые время от времени не хватало политической воли. (...) Проблемы нужно решать не только со школьниками из числа наших национальных меньшинств, но и с гражданами третьих стран, прибывшими в Литву“, – прокомментировал в среду предлагаемые законопоправки председатель консерваторов Лауринас Кащюнас .

Поправки к закону об образовании, предложенные Союзом Отечества-Христианскими демократами Литвы (СО-ХДЛ), также направлены на увеличение количества уроков по социальным предметам (истории, географии, граждановедении, экономики, предпринимательства и философии) на литовском языке для учащихся 1–12 классов.

Предлагается также расширить обучение на литовском языке по программам начального, основного и среднего образования, где социальные предметы будут преподаваться на государственном языке. Социальные предметы, преподаваемые в школе, включают историю, географию, граждановедение, экономику и предпринимательство, а также философию.

„Увеличивая количество часов для преподавания литовского языка, учащиеся будут проводить больше времени в благоприятной языковой среде, у них будет больше практики и будут формироваться навыки использования литовского языка. Ожидаемый результат – более высокие результаты учащихся из числа представителей национальных меньшинств, начиная с программы начального образования“, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В проекте предлагается выделять на преподавание литовского языка детям предшкольного и дошкольного возраста не менее 5 часов в неделю.

„Более частое использование литовского языка на уроках по различным предметам создало бы больше предпосылок для формирования лучших языковых навыков. Когда язык используется только на уроках литовского языка, у учащихся нет достаточных поводов для применения полученных знаний на практике, поэтому за счет расширения сферы и контекста использования литовского языка учащимся будут созданы благоприятные условия выучить литовский язык на более высоком уровне“, – утверждается в пояснительной записке.

„Это стало бы прорывом. Это составило бы почти 50 проц. содержания программы“, – отметил Л. Кащюнас. Учащимся 1–4 классов будет выделен 1 урок на литовском языке в неделю. Учащимся 5–10 классов будет выделено от 2 до 5 уроков в неделю, а учащимся 11–12 классов, выбрав один социальный предмет, придется посвятить ему 3 урока на литовском языке в неделю.

„В то же время такое требование в долгосрочной перспективе должно сократить использование ресурсов Литовской Республики лицами, не связывающими своего будущего с Литвой. Предлагаемое правовое регулирование должно уменьшить расслоение общества и образование закрытых социальных групп“, – говорится в пояснительной записке к проекту.

В законопроекте также предлагается изменить порядок, связанный с гражданами третьих стран, прибывшими в Литву, – предлагается создать условия для того, чтобы дети иностранных граждан выучили государственный язык и после его изучения продолжили образование в учреждении с литовским языком обучения.

„Это будет важный момент, связанный с тем, что они будут более склонны к интеграции“, – отметил Л. Кащюнас.

В проекте также предлагается создать возможности для появления классов с обучением на литовском языке в школах национальных меньшинств

„Растет число родителей, которые хотели бы отдать своих детей в литовские школы или литовские классы, хотя там не хватает инфраструктуры. (...) Понятно, что есть ряд регионов, где необходимо, даже с преподаванием на польском языке, создавать литовские классы, если есть пожелание родителей“, – сказал председатель консерваторов.