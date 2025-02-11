Консерваторы предлагают собрать средства на оборону за счет использования государственных земель

„Планирование обороны особенно тем, что нельзя купить оружие и думать, что не придется о нем заботиться. Его поддержание также требует больших затрат, поскольку полная боеготовность зависит не только от оружия, но и от боеприпасов, которые стареют и требуют замены. Сюда входит обучение и поддержка персонала, инфраструктура и пространства для тренировок“, - во вторник журналистам сказал Л. Кащюнас.

К. Старкявичюс: у нас 631 тыс. гектаров незадействованной земли

По словам депутата Сейма Казиса Старкявичюса, в Литве всё еще есть сотни тысяч гектаров неиспользуемой государственной земли, которую можно было бы продать или сдать в аренду.