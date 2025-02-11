Консерваторы предлагают собрать средства на оборону за счет использования государственных земель

„Планирование обороны особенно тем, что нельзя купить оружие и думать, что не придется о нем заботиться. Его поддержание также требует больших затрат, поскольку полная боеготовность зависит не только от оружия, но и от боеприпасов, которые стареют и требуют замены. Сюда входит обучение и поддержка персонала, инфраструктура и пространства для тренировок“, - во вторник журналистам сказал Л. Кащюнас.
К. Старкявичюс: у нас 631 тыс. гектаров незадействованной земли
По словам депутата Сейма Казиса Старкявичюса, в Литве всё еще есть сотни тысяч гектаров неиспользуемой государственной земли, которую можно было бы продать или сдать в аренду.
„Остается еще 104 тысячи гектаров земли, которая совершенно не зарегистрирована, не оформлена и не сдана в аренду. И есть еще 631 тыс. гектаров государственных ничейных земель, включая неразвитые дороги и леса, которые не зарегистрированы“, - пояснил он.
Парламентарий утверждает, что государство могло бы собрать дополнительные средства за счет продажи государственных сельскохозяйственных угодий площадью до 10 гектаров и части лесной территории без проведения аукционов.
По его словам, в общей сложности из этих источников государство могло бы собрать около 2 млрд евро.
В. Бенкунскас: речь идет как минимум о миллиарде евро
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждает, что в столице имеются большие резервы неиспользуемой земли, средства от продажи которой пошли бы в фонд обороны. По его словам, продажа такой земли будет выгодна городу, поскольку ему больше не придется ее содержать.
По его мнению, необходимы определенные изменения в законе, чтобы город мог создать условия для землевладельцев по приобретению промежуточных земельных участков. Политик предлагает расширить полномочия городов в вопросах управления земельными ресурсами.
„Возможно, стоит передать городам проведение аукционов. Я переговорил с коллегами из других муниципалитетов, и как попечители после земельной реформы, которая началась в прошлом году, мы предлагаем сделать следующий шаг и передать вопрос управления земельными ресурсами городам“, - сказал он.
Мэр Вильнюса подсчитал, что только от продажи неиспользуемых земельных участков в Вильнюсе государство могло бы выручить около 1 млрд евро.
„Мы оцениваем, что только в Вильнюсе мы можем собрать 300 миллионов евро из того, что у нас есть сейчас, а если учесть то, что еще не подсчитано и не учтено, то речь идет как минимум о миллиарде евро“, - отметил он.
Как сообщалось ранее, Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в январе, договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Глава страны Гитанас Науседа заявил, что в течение указанного четырехлетнего периода необходимо сохранить уровень финансирования в 5,5 проц. ВВП. Дополнительные ассигнования, согласно решению ГСО, необходимы для формирования в Литве дивизии к 2030 году.