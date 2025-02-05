Консерваторы обратились к президенту по поводу обновления оборонного соглашения

В письме, направленном главе государства, консерваторы подчеркивают, что в условиях высокой геополитической напряженности и неопределенности в мире для Литвы крайне важно подписать обновленное национальное соглашение.Консерваторы также подчеркивают, что обновленное соглашение было бы очень важно не только для обеспечения безопасности страны, но и обеспечило бы политическую стабильность и последовательность, независимо от смены правительств.