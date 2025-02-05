Консерваторы обратились к президенту по поводу обновления оборонного соглашения

„(...) мы обратились к лидерам Социал-демократической партии Литвы и Союза демократов „Во имя Литвы“ с целью объединения парламентских партий для обновления Национального соглашения о безопасности и обороне. Мы призвали закрепить решение Государственного совета обороны в Национальном соглашении парламентских партий до весенней сессии Сейма. Однако складывается впечатление, что у политиков правящего большинства недостаточно политической воли инициировать обновление соглашения“, - говорится в обращении консерваторов к президенту.
СО-ХДЛ отмечает, что заявления председателя коалиционной партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса об обороноспособности страны также вызывают обеспокоенность.
„Поэтому мы обращаемся к Вам, уважаемый президент, с просьбой инициировать обновление Национального соглашения о безопасности и обороне и объединить для этой цели всех политических лидеров парламентских партий“ - призывает исполняющая обязанности председателя СО-ХДЛ Радвиле Моркунайте-Микуленене в обращении, направленном президенту от имени консерваторов.
В письме, направленном главе государства, консерваторы подчеркивают, что в условиях высокой геополитической напряженности и неопределенности в мире для Литвы крайне важно подписать обновленное национальное соглашение.Консерваторы также подчеркивают, что обновленное соглашение было бы очень важно не только для обеспечения безопасности страны, но и обеспечило бы политическую стабильность и последовательность, независимо от смены правительств.
После того, как Государственный совет обороны (ГСО) договорился в период 2026-2030 годов выделять на национальную оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП), Президиум партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) призвал социал-демократов проявить инициативу и обновить соглашение между парламентскими партиями о политике безопасности. Консерваторы предлагают, чтобы в документе был установлен четкий план того, как будут достигаться цели ГСО.