2024.07.21 12:14

Консерваторы не будут выдвигать своего кандидата, чтобы не мешать Добровольской

 
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ELTA
ru.DELFI.lt
Kęstutis Navickas, Ewelina Dobrowolska, Aušrinė Armonaitė
Kęstutis Navickas, Ewelina Dobrowolska, Aušrinė Armonaitė
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Консерваторы решили не выдвигать своего кандидата в Вильнюсско-Шальчининкайском одномандатном округе. По словам председателя избирательного штаба Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Миндаугаса Линге, такое решение приняли, чтобы не мешать результатам кандидата Партии свободы министру юстиции Эвелине Добровольской.

„Можно участвовать ради участия, но можно смотреть на результат. Широкой дискуссии у нас не было, но мы знаем, что наши партнеры хотят серьезно показать себя в этом округе“, – сказал Линге.

„Мы не хотели бы больше дробить результат, чтобы у члена правительства была возможность показать себя там как можно эффективнее“, – сказал он.

Однако официальную поддержку Добровольской консерваторы пока не высказывали.

„Не знаю, много ли это решает, если политическая партия оказывает официальную поддержку. Есть в жизни разные практики, но, наверное, часто бывает так, что такая помощь, особенно во втором туре, значит немного. У людей уже есть свои кандидаты“, – пояснил он.

В мае во время президентских выборов в Шальчининкай самую большую поддержку получил прославившийся прокремлевскими заявлениями Эдуардас Вайткус. Он намерен участвовать в парламентских выборах в этом одномандатном округе.

Парламентские выборы состоятся 13 октября 2024 года.

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