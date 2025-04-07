Консерваторы намерены лишить граждан третьих стран права на участие в муниципальных выборах в Литве

Предлагаемый консерваторами запрет коснется лиц из стран, не входящих в Евросоюз, Европейскую экономическую зону, НАТО или ОЭСР.
„В докладе об оценке угроз национальной безопасности уже несколько лет подряд подчеркиваются усилия служб враждебных Литве государств по вербовке членов своей диаспоры и использованию их для дестабилизации ситуации в Литве. Граждане стран Центральной Азии радикализируются, и это остается признанной угрозой в Европе. Поэтому по мере увеличения количества граждан, прибывающих из неевропейских стран и стран не из трансатлантической зоны, в целях минимизации угрозы и по примеру Эстонии, мы предлагаем ограничить право граждан из стран, не входящих в ЕС, ЕЭЗ, НАТО и ОЭСР, на муниципальные выборы. А также право на выдвижение своей кандидатуры, путем изменения Избирательного кодекса и Конституции“, – цитируется в сообщении Даля Асанавичюте, одна из инициаторов поправок.
По словам депутата, по данным Департамента миграции на 1 апреля, на сегодняшний день более 20 тыс. человек имеют постоянный вид на жительство в Литве, из них 8,4 тыс. – россияне, 3,8 тыс. – белорусы.
„Ограничив избирательные права граждан третьих стран, мы снизим риск того, что иностранные государства, особенно враждебные Литовской Республике, а также негосударственные внешние деятели, пропагандирующие экстремистские (например, джихадизм) или радикальные националистические (например, литвинизм) идеологии и чья деятельность особенно активизировалась в городе Вильнюсе в последние годы, смогут повлиять на политические решения и процессы на уровне местного самоуправления. Помимо прочего, эти поправки также помогут остановить русификацию Литвы, в частности, города Вильнюса“, – заявил бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.
В случае принятия закона Литва станет второй страной, которая пойдет на такой шаг – аналогичный законопроект в марте приняла Эстония.