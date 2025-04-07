Консерваторы намерены лишить граждан третьих стран права на участие в муниципальных выборах в Литве

„В докладе об оценке угроз национальной безопасности уже несколько лет подряд подчеркиваются усилия служб враждебных Литве государств по вербовке членов своей диаспоры и использованию их для дестабилизации ситуации в Литве. Граждане стран Центральной Азии радикализируются, и это остается признанной угрозой в Европе. Поэтому по мере увеличения количества граждан, прибывающих из неевропейских стран и стран не из трансатлантической зоны, в целях минимизации угрозы и по примеру Эстонии, мы предлагаем ограничить право граждан из стран, не входящих в ЕС, ЕЭЗ, НАТО и ОЭСР, на муниципальные выборы. А также право на выдвижение своей кандидатуры, путем изменения Избирательного кодекса и Конституции“, – цитируется в сообщении Даля Асанавичюте, одна из инициаторов поправок.