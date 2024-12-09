2024.12.09 15:15

Консерваторы исключат подозреваемого в шпионаже Мановаса из партии после подтверждения от прокуратуры

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė

После того, как прокуратура официально подтвердит, что член Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Эдуардас Мановас действительно подозревается в шпионаже в пользу России, этот человек будет немедленно исключен из партии, сообщила врио председателя партии консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене.

„Мы обратились в прокуратуру, чтобы они подтвердили публично появившееся имя человека или личность того человека. Если так, то мы предпримем соответствующие меры, потому что указанное лицо является членом партии, и после получения подтверждения из прокуратуры, он ли это – мы исключим его из партии“, – сказала Р. Моркунайте-Микуленене журналистам.

По ее словам, этот человек состоит в партии с 2005 года.

„Я общалась. Он – активный член и Союза ссыльных, то (мы общались – ELTA) на каких-то публичных мероприятиях, собраниях. Я бы сказала, что какого-то особого интереса или чтобы очень расспрашивал о каких-то вещах, то нет“, – сказала политик.

Р. Моркунайте-Микуленене заверила, что подозрений в отношении этого человека у нее не возникало.

По ее словам, Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) не проинформировал партию об этом человеке.

„Понимаю, что это информация ограниченного использования, которой нельзя делиться, разглашение подобной информации, вероятно, считается нарушением, поэтому у нас не было этой информации. А поскольку мы не знали, кто этот человек, мы не могли предпринять никаких других действий“, – сказала она.

В понедельник старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. По его словам, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.

По словам прокурора, как установило следствие, гражданин, предположительно собиравший информацию в сотрудничестве с российским ГРУ, являлся членом партии Союза Отечества- Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).

Этот гражданин, как заявили в прокуратуре, также состоял в Союзе политзаключенных и ссыльных Литвы.

Подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.

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