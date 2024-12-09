Консерваторы исключат подозреваемого в шпионаже Мановаса из партии после подтверждения от прокуратуры

„Мы обратились в прокуратуру, чтобы они подтвердили публично появившееся имя человека или личность того человека. Если так, то мы предпримем соответствующие меры, потому что указанное лицо является членом партии, и после получения подтверждения из прокуратуры, он ли это – мы исключим его из партии“, – сказала Р. Моркунайте-Микуленене журналистам.

По ее словам, этот человек состоит в партии с 2005 года.

„Я общалась. Он – активный член и Союза ссыльных, то (мы общались – ELTA) на каких-то публичных мероприятиях, собраниях. Я бы сказала, что какого-то особого интереса или чтобы очень расспрашивал о каких-то вещах, то нет“, – сказала политик.