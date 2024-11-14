Консерваторы и либералы покинули зал Сейма в знак протеста против присяги Жемайтайтиса

„Мы хотели продемонстрировать то, что произошло – что теперь человек, который совсем недавно, несколько месяцев назад, нарушил Конституцию, ту самую, на которую он сейчас кладет руку, планирует придерживаться Конституции, осуществлять демократию“, - заявил член фракции консерваторов Матас Малдейкис, покидая зал.
„Это выглядит несерьезно и оскорбляет как Конституцию, так и всех граждан страны“, - добавил он.
Политик уверяет, что решение покинуть зал не было согласовано между фракциями.
„Это моя гражданская позиция“, - сказал он, заявив, что не знает, сколько консерваторов покинуло зал вместе с ним.
„Я не понимаю, как председатель Конституционного суда может теперь принимать присягу и говорить, что ничего не произошло. Несколько месяцев назад человек просто сбежал из парламента, чтобы избежать принятия решения, какое вероятно могло быть. Это показывает, что он не уважает Конституцию“, - сетовал политик.
Несмотря на критику со стороны иностранных партнеров, Социал-демократическая партия (СДПЛ), формирующая правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и Союзом демократов „Во имя Литвы“.
Участие в коалиции партии Р. Жемайтайтиса вызвало международную критику со стороны Польши, Германии и США. В ответ на негативные высказывания иностранных представителей Р. Жемайтайтис в понедельник публично обратился к представителям стран НАТО и ЕС в Литве, заверив, что его высказывания, считающиеся антисемитскими, были истолкованы неверно. Кроме того, он добавил, что публично извинился перед еврейской общиной за свои слова.
В прошлом году Р. Жемайтайтис опубликовал в социальной сети Facebook и средствах массовой информации антисемитские посты, разжигающие национальную рознь. Конституционный суд установил, что этими высказываниями политик нарушил присягу члена Сейма и грубо нарушил Конституцию.