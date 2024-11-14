Консерваторы и либералы покинули зал Сейма в знак протеста против присяги Жемайтайтиса

„Мы хотели продемонстрировать то, что произошло – что теперь человек, который совсем недавно, несколько месяцев назад, нарушил Конституцию, ту самую, на которую он сейчас кладет руку, планирует придерживаться Конституции, осуществлять демократию“, - заявил член фракции консерваторов Матас Малдейкис, покидая зал.

„Это выглядит несерьезно и оскорбляет как Конституцию, так и всех граждан страны“, - добавил он.

Политик уверяет, что решение покинуть зал не было согласовано между фракциями.

„Это моя гражданская позиция“, - сказал он, заявив, что не знает, сколько консерваторов покинуло зал вместе с ним.