Консерваторы и либералы переходят в оппозицию: новый расклад сил в Сейме

О том, что в оппозиции будут работать фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы и Движения либералов, было объявлено на первом заседании Сейма нового созыва.

„Фракция СО-ХДЛ объявляет себя оппозиционной фракцией. (…) Мы сохраняем возможность продолжить переговоры с другими оппозиционными фракциями о форматах сотрудничества и, конечно, проинформировать о них Сейм на следующих заседаниях“, - заявил на заседании Сейма староста фракции СО-ХДЛ Миндаугас Линге.

ELTA напоминает, что фракции Сейма или их коалиции, не согласные с программой Правительства, могут объявить себя оппозиционными.