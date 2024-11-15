Консерваторы и либералы переходят в оппозицию: новый расклад сил в Сейме

О том, что в оппозиции будут работать фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы и Движения либералов, было объявлено на первом заседании Сейма нового созыва.
„Фракция СО-ХДЛ объявляет себя оппозиционной фракцией. (…) Мы сохраняем возможность продолжить переговоры с другими оппозиционными фракциями о форматах сотрудничества и, конечно, проинформировать о них Сейм на следующих заседаниях“, - заявил на заседании Сейма староста фракции СО-ХДЛ Миндаугас Линге.
ELTA напоминает, что фракции Сейма или их коалиции, не согласные с программой Правительства, могут объявить себя оппозиционными.
Если оппозиционная фракция составляет более 1/2 членов Сейма, принадлежащих к меньшинству Сейма, староста такой фракции называется лидером оппозиции Сейма.
Правящее большинство в новом Сейме будет состоять из 86 членов Сейма, парламентское меньшинство – из 55 политиков. Фракция СО-ХДЛ будет иметь половину всех мандатов меньшинства.