2024.11.15 09:42

Консерваторы и либералы переходят в оппозицию: новый расклад сил в Сейме

 
Ядвига Белявска
ru.DELFI.lt
ELTA
Seimo posėdis, kuriame renkamas naujojo Seimo pirmininkas, parlamento vadovybė
Seimo posėdis, kuriame renkamas naujojo Seimo pirmininkas, parlamento vadovybė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Консерваторы и либералы, входившие в правящую коалицию в предыдущий срок Сейма, переходят в лагерь оппозиции.

О том, что в оппозиции будут работать фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы и Движения либералов, было объявлено на первом заседании Сейма нового созыва.

„Фракция СО-ХДЛ объявляет себя оппозиционной фракцией. (…) Мы сохраняем возможность продолжить переговоры с другими оппозиционными фракциями о форматах сотрудничества и, конечно, проинформировать о них Сейм на следующих заседаниях“, - заявил на заседании Сейма староста фракции СО-ХДЛ Миндаугас Линге.

ELTA напоминает, что фракции Сейма или их коалиции, не согласные с программой Правительства, могут объявить себя оппозиционными.

Если оппозиционная фракция составляет более 1/2 членов Сейма, принадлежащих к меньшинству Сейма, староста такой фракции называется лидером оппозиции Сейма.

Правящее большинство в новом Сейме будет состоять из 86 членов Сейма, парламентское меньшинство – из 55 политиков. Фракция СО-ХДЛ будет иметь половину всех мандатов меньшинства.

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